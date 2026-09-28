“Espero ganar ese premio para Centroamérica”: Kendall Peña busca el Latin Grammy y representar a la región con su música

El cantautor y compositor costarricense Kendall Peña es reconocido en su país. Su carrera comenzó a tomar fuerza a través de las redes sociales y las plataformas digitales, donde, de acuerdo con su perspectiva, desarrolló una comunidad que encontró en sus canciones una forma cercana y auténtica de conectar con sus propias experiencias.

En la actualidad promociona Hotel 506, su segundo álbum de estudio, un proyecto que publicó en mayo pasado y que refleja su crecimiento artístico y una nueva etapa en su carrera.

Peña disfruta del éxito que ese álbum y su anterior trabajo discográfico le han dado como uno de los talentos contemporáneos de Centroamérica. Su festejo es mayor debido a que el pasado 16 de septiembre la Academia Latina de la Grabación anunció a los nominados al Latin Grammy y él figura en una de las categorías.

“Todavía estoy tratando de entender lo que está pasando. Es un reconocimiento que significa muchísimo para mí, especialmente porque representa todo lo que ha pasado desde que comencé a hacer música. Nunca imaginé que algún día estaría celebrando algo así”, dijo Peña.

Centroamérica en los ojos de los Latin Grammy

Kendall Peña está nominado al Latin Grammy como Mejor Nuevo Artista y en esa categoría compite con Delilah, Fabian, Loulu Gilberto, Arath Herce, Macario Martínez, Maye, Sofía Monfoy, Dora Sanches, Aria Vega y Zeca Veloso.

¡Felicidades a todos los Nominados en la categoría Mejor Nuevo Artista! 👏🎶 #LatinGRAMMY



¡Gracias @palomamorphy!



Aviso: La introducción hecha por cada artista en las diferentes categorías fue pregrabada antes de conocerse la lista de nominados al Latin GRAMMY. pic.twitter.com/ywfiB2tO31 — The Latin Recording Academy / Latin GRAMMYs (@LatinGRAMMYs) September 16, 2026

De acuerdo con Kendall Peña, la nominación también representa un momento significativo para Costa Rica, al colocar nuevamente el talento de su país en una de las principales celebraciones de la música latina. Además, durante una entrevista con Prensa Libre, indicó que afronta un reto especial, debido a que, en el 2013, ese galardón lo obtuvo la cantautora guatemalteca Gaby Moreno, por lo que desea ser reconocido y convertirse en el segundo centroamericano en destacar en esa categoría.

“Estoy súper agradecido con Guatemala. De hecho, es el único país que conozco de Centroamérica, además del mío. En Guatemala hay artistas supergrandes, en realidad, en comparación con artistas que hemos estado en Costa Rica y han logrado trascender mucho más en muchas otras cosas, pero creo que como centroamericanos tenemos que apoyarnos y con el Latin Grammy espero sí llevármelo”, dijo Peña.

“Existe como la presión de querer ganarlo, pero creo que más que presión es como el sueño porque es mi categoría favorita, en la que siempre quise estar y era mi última oportunidad”, agregó el cantautor costarricense.

Para Peña, estar nominado al Latin Grammy como Mejor Nuevo Artista es una oportunidad especial para que su música sea apoyada en otras regiones. Aunque admite que los otros postulados cuentan con talento, considera reñido el panorama.

“Hay muy buenos artistas, pero hay que ver qué sucede”, dijo.

Mientras tanto, sigue con la difusión de su más reciente producción discográfica.

“La verdad, siento que cuando hice el álbum Hotel 506 fue un proceso muy largo y cansado también. Pero que ahora esté dando como sus frutos es alegre. Muchas veces también existe frustración al pensar que tal vez una canción no le fue bien o que tal vez la gente no la ha aparecido. Sin embargo, se nota todo el esfuerzo y que sí valió la pena como todo”, explicó.

Kendall Peña promociona el álbum "Hotel 506".. (Foto Prensa Libre: Cortesía Universal Music)

La 27 entrega anual del Latin Grammy se celebrará el próximo 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, por lo que Peña desea ganar el premio al que está nominado y celebrar con sus admiradores centroamericanos.

“Espero ganar ese premio para Centroamérica y poder celebrar con todos. En Guatemala me gustaría ofrecer un concierto porque siempre estaré súper agradecido con las personas que se han movido para hacer actividades, para participar en chats, para hacer cosas cada vez que tengo un lanzamiento. Entonces, se nota el amor que me han dado, el increíble acercamiento, por lo que me encantaría pronto poderles dar un concierto porque se lo merecen”, concluyó.