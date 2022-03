Eugenio Derbez revela la verdad detrás del misterioso proyecto de El Chavo del 8

Luego de varias semanas generando expectación en torno a este misterioso proyecto, el actor Eugenio Derbez rompió su silencio y por fin compartió la verdad tras esta tan esperada producción.

Al contrario de lo que muchas personas especularon, el comediante mexicano no dirigirá la serie biográfica de Roberto Gómez Bolaños. Sin embargo, se reencontró con uno de sus personajes más famoso de una manera peculiar.

“Oigan, he estado leyendo todos sus comentarios respecto al último proyecto que subí con El Chavo del 8, pero la verdad es que ya no aguanto, ya quiero quiero decirles, ya no quiero que esperen más, así es que ya vayan a verlo”, comentó el comediante mientras publicaba un enlace en la descripción de este video.

No obstante, esta producción no es lo que todos esperaban, ya que no se trata de la bioserie de Chespirito, sino de un anuncio publicitario para una plataforma de televisión de paga en México.

Este peculiar comercial de televisión muestra a Eugenio Derbez sentado en la sala de su hogar frente al televisor. El actor se encuentra viendo un episodio de El Chavo del 8 cuando de manera inesperada el personaje sale del monitor y comienza a hablarle.

“Eugenio, ¿me sigues viendo como cuando eras niño?”, pregunta El Chavo.

Ante esto, Derbez le contesta al legendario personaje de televisión: “¿Chavo?… claro, toda la vida, siempre me has acompañado”.

Posteriormente, El Chavo del 8 voltea a la televisión, queda sorprendido con la cantidad de canales que tiene disponible el servicio promocionado y toma asiento en el sillón.

Para finalizar, Eugenio Derbez le agradece al personaje creado por Chespirito por abrir el camino para otros comediantes.

He aquí el vídeo completo de el chavo con Eugenio Derbez pic.twitter.com/rSfNDKJ3ML — Mauricio Guevara (@mincho1983) March 23, 2022

Tras la publicación de este comercial, varios seguidores de Roberto Gómez Bolaños expresaron su descontento ya que pensaban que este misterioso proyecto se trataba de la serie biográfica del legendario comediante y productor.

“Lindo, pero pensé que hacían alguna biografía o algo parecido de la vida de Chespirito”, “Y nosotros pensando que iba hacer la serie”, “Ya fui a la página y no me lo esperaba” y “Así no se juega. Casi me da algo, pensaba que iba a regresar el Chavo”, fueron algunos de los comentarios de los usuario de redes sociales.