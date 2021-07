Eugenio Derbez y la “Lotería”: El nuevo proyecto de Netflix y el actor mexicano

Eugenio Derbez será el protagonista y productor de una nueva película de Netflix. (Foto Prensa Libre: EFE)

El actor mexicano Eugenio Derbez será el protagonista y productor de la nueva película de Netflix Lotería, un filme basado en el popular juego de mesa homónimo y en el que encarnará a un padre que acaba de enviudar.

“¡Lotería! Tendremos una nueva película en Netflix”, anunció el actor mexicano por medio de su cuenta de Instagram, con una foto representativa del juego tradicional en México y Latinoamérica que anuncia “una película inspirada en el juego”.

El filme dirigido por James Bobin, seguirá la historia de un hombre cuya esposa muere, interpretado por Derbez, que buscará acercarse a sus hijos para mantener a la familia unida.

Lo que en principio parece sencillo se complicará cuando “una vieja lotería familiar cobra vida”, según anuncia el boletín.

El comunicado de Netflix, apunta que “la familia se aventurará en un viaje alrededor del mundo para descubrir los secretos de la lotería y así evitar que caiga en manos de un misterioso magnate con un malvado plan”.

Aún no han sido confirmados los demás miembros del elenco, pero entre los escritores del filme se encuentra Roberto Orci (Transformers, 2007-2009) y J.R. Orci (The blacklist, 2013) y está basada en la historia de Roberto y Adele Heather Taylor.

Esta no es la primera vez que Derbez trabaja con el director inglés.

El comediante mexicano fue parte de su película Dora and the Lost City of Gold en 2019, además de que la trayectoria de Bobin es muy amplia y películas como The Muppets (2011) y Alice Through the Looking Glass (2016) han enmarcado su carrera.

Lea también: José Eduardo Derbez: las lágrimas, el recuerdo, la kermés y el gesto que terminó con el bullying

El anuncio se suma a la lista de éxito que el actor ha alcanzado en los últimos años tanto dentro como fuera de su país.

Recientemente el comediante, quien comenzara a hacerse de un nombre en el mundo del espectáculo con el programa XHDBZ (2002), anunció que por fin llegó a su casa su primer Emmy, del que se hizo acreedor por su conducción en el programa Lol: Last One Laughing.

Además, ha tenido gran éxito con la segunda temporada de su reality show familiar De viaje con los Derbez.

Además: Del conflicto al humor: Así fue como Eugenio Derbez reveló que Victoria Ruffo le prohibió ver a su hijo José Eduardo