“Euphoria” rompe récord: esta es la cifra de espectadores que acumuló su última temporada

La aclamada serie de HBO Euphoria cerró con broche de oro. A solo tres días de la emisión de su último capítulo, la producción se convirtió en uno de los mayores éxitos de la plataforma, donde ha acumulado millones de espectadores.

En Estados Unidos, el capítulo final de la serie reunió a 8.7 millones de espectadores durante sus primeros tres días de emisión, mientras que la temporada completa acumula una audiencia global de 25 millones hasta la fecha, según reportó EFE.

Datos publicados por The Hollywood Reporter señalan que la cifra global representa un aumento del 17% respecto de la entrega anterior y consolida a la producción como uno de los mayores éxitos de la plataforma.

El primer episodio de la tercera y última temporada, estrenado en abril del 2026, alcanzó 8.5 millones de espectadores en EE. UU. en solo tres días, lo que representa un aumento del 44% respecto del estreno de la segunda temporada, en el 2022, de acuerdo con los mismos datos.

Por otro lado, el episodio final de la serie, titulado In God We Trust (En Dios confiamos), con el que concluyó este proyecto el 31 de mayo del 2026, superó en 2% la audiencia registrada en el debut de esta última entrega.

Tras esta tercera temporada, la producción, protagonizada por Zendaya, se despidió después de siete años de trayectoria, tres temporadas y 26 capítulos que la convirtieron en uno de los mayores éxitos de HBO.

“El final llegó después de varios retrasos en la producción de la última entrega: las huelgas de Hollywood del 2023, los conflictos de agenda derivados del despegue profesional de sus protagonistas, los cambios creativos de su creador, Sam Levinson, y la trágica muerte de Angus Cloud, uno de sus actores principales”, recuerda EFE.

Basada en la vida de su creador, Sam Levinson, Euphoria, sigue a un grupo de estudiantes de secundaria mientras lidian con las drogas, el sexo, la identidad, el trauma, las redes sociales, el amor y la amistad.

Las tres temporadas completas de la serie quedaron disponibles en HBO para que los fanáticos puedan verlas nuevamente.