Harry Potter: HBO revela primeras escenas de la serie y confirma estreno en 2026

HBO reveló avances de su esperada serie de Harry Potter, donde se puede ver la escena en la que el joven mago, interpretado por Dominic McLaughlin, recibe su varita.

Las escenas, que duran solo nueve segundos, forman parte de un video publicado el domingo 24 de mayo por la cadena de televisión y streaming, con adelantos de sus próximos estrenos para el 2026, entre los que figuran otros títulos como House of the Dragon, temporada 3; Lanterns (Linternas) y La edad dorada, temporada 4.

En el minuto 1:15 aparecen las imágenes que anuncian el estreno de la primera temporada de Harry Potter y la piedra filosofal, y se ve a Garrick Ollivander (Anton Lesser) entregando la varita mágica al pequeño Harry Potter.

“Señor Potter, creo que puedo esperar grandes cosas de ti. Veamos quién eres”, dice el fabricante de varitas mientras coloca la suya en las manos de Harry.

La emoción por el estreno de la serie de Harry Potter, basada en la saga de novelas de J. K. Rowling, comenzó desde el inicio de su filmación, en julio del 2025, cuando la showrunner Francesca Gardiner y el productor ejecutivo Mark Mylod hicieron el anuncio oficial durante el Max Showcase de Londres.

La primera temporada se estrenará en Navidad del 2026 y presentará la adaptación del libro Harry Potter y la piedra filosofal. Mientras tanto, la segunda entrega, que adaptará Harry Potter y la cámara secreta, comenzará a rodarse en otoño del 2026.

“Ha sido una alegría escribir La piedra filosofal y me gustaría agradecer a Francesca y a HBO por depositar su confianza en mí para continuar este extraordinario viaje. Parece que nunca eres demasiado mayor para recibir tu invitación a Hogwarts”, declaró Jon Brown, guionista de la primera temporada, quien ahora participará como co-showrunner junto a Gardiner.

Por su parte, Gardiner aseguró: “He amado trabajar con Jon desde el primer día en que nos conocimos en Succession hasta estos tiempos recientes juntos en Harry Potter. No solo tengo una enorme admiración por su escritura, sino que también es un colaborador brillante y una persona encantadora”.

El elenco protagónico está conformado por los jóvenes actores Dominic McLaughlin, como Harry Potter; Alastair Stout, como Ron Weasley, y Arabella Stanton, como Hermione Granger, quienes fueron seleccionados entre unos 32 mil aspirantes que participaron en el casting.

J. K. Rowling, autora de la saga de novelas, tiene control creativo sobre cualquier adaptación de su obra, acuerdo que se cerró en el 2023, y actualmente figura como productora ejecutiva junto a Neil Blair, Ruth Kenley-Letts y David Heyman.

La serie estará disponible en América Latina a través de HBO Max, a partir de la Navidad del 2026.