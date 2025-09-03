Exponen obra visual elaborada con material reciclado en ciudad de Guatemala

La biblioteca César Brañas abre sus puertas a una exposición visual que muestra distintas obras elaboradas con material reciclado. Se trata de cuadros de la autoría de Elisabeth Barrera de Natareno.

La exposición inició el pasado 1 de septiembre; sin embargo, se exhibirá hasta el día 30 del mes, por lo que puede asistir y conocer esta propuesta visual.

Según información oficial de la exposición, esta actividad se realiza con el apoyo de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), la Dirección General de Extensión Universitaria (Digeu), la Biblioteca César Brañas y Exposiciones Artísticas.

Además de la exhibición de Barrera, el recinto será sede de otras actividades culturales, como la exposición de libros del escritor Mario Monteforte Toledo, la cual estará abierta al público entre el 8 y el 18 de septiembre de 2025. Todas las actividades de la biblioteca son gratuitas y de entrada libre.

Fecha

La exposición permanecerá abierta de lunes a viernes, todos los días de septiembre de 2025.

Hora

De 8 a 15 horas.

Lugar

Biblioteca César Brañas, ubicada en la 6 calle 0-60, zona 3 capitalina.

Precio

Entrada libre.

Con material reciclado, la artista crea una propuesta visual interesante. (Foto Prensa Libre: cortesía Roberto Cifuentes)

