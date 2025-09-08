Fabiola Roudha participará en la Noche de la herencia guatemalteca 2025 de los Dodgers de los Ángeles

La Noche de la Herencia Guatemalteca (Guatemalan Heritage Night) es un evento especial organizado por Los Ángeles Dodgers, equipo de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB), que celebra y honrar la cultura, tradiciones y aportes de la comunidad guatemalteca en Estados Unidos, particularmente en Los Ángeles.

La actividad anual de Los Dodgers de Los Ángeles generalmente se celebra en septiembre debido a que coincide con el mes de la independencia de Guatemala y el Mes de la Herencia Hispana.

El evento de este año se celebrará el martes 9 de septiembre, a las 19.15 horas (horario Guatemala), en el Dodger Stadium y contará con el apoyo de la cantautora guatemalteca Fabiola Roudha, quien por segundo año consecutivo será la responsable de interpretar el himno de EE. UU.

"Me moría por contarles que voy a cantar en el estadio de Los Dodgers. Me escogieron para cantar el himno de Estados Unidos", comentó la artista guatemalteca en septiembre del 2024, previo a su participación.

De acuerdo con Los Dodgers, Roudha es la invitada especial para disfrutar la Noche de la Herencia Guatemalteca.

Fabiola Roudha cantará el himno de EE. UU., durante la Noche de la herencia guatemalteca 2025. (Foto Prensa Libre: Dodgers)

Reciente lanzamiento

La cantautora guatemalteca presentó recientemente Como yo te amo, un clásico a dúo con el guitarrista español Diego Twanguero.

Roudha ofreció un concierto el pasado sábado 30 de agosto en el Centro Cultural de España, en la ciudad de Guatemala e interpretó algunos de sus éxitos. Además, compartió escenario con Twanguero.

Durante la velada, la guatemalteca y el español derrocharon talento en el escenario y por primera vez interpretaron en directo Como yo te amo, el éxito que compuso Manuel Alejandro en 1979 y que popularizó Rocío Jurado.

Fabiola Roudha y Diego Twanguero durante un concierto en la ciudad de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

El tema está disponible en todas las plataformas oficiales y es el punto de partida de Soñando California, un proyecto artístico de Twanguero que celebra la mezcla de culturas entre España, Latinoamérica y California.