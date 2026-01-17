Fallece Armando de la Torre, maestro, filósofo y escritor, a los 99 años

Reconocido por su lucha por la libertad y apreciado por generaciones de estudiantes que lo vieron crecer dentro de la Universidad Francisco Marroquín, se anunció el fallecimiento del doctor en Sociología y Filosofía.

La noticia se dio a conocer en redes sociales y fue confirmada por amigos y alumnos de Armando de la Torre, quienes, con mensajes de admiración, despidieron a quien también fue docente y escritor.

Fue el 14 de enero cuando la noticia retumbó entre quienes compartieron espacio con Armando de la Torre, quien en 1977 fue designado director de la Escuela Superior de Ciencias Sociales de la Universidad Francisco Marroquín, en Guatemala.

Datos de la UFM destacan que Armando de la Torre obtuvo su doctorado en Sociología y Filosofía en la Universidad de Múnich. Se habría especializado en el estudio económico del Derecho y en el análisis de las decisiones públicas.

Su pensamiento crítico se orientó a la formación académica, tanto en el aula como mediante artículos que difundían su visión de libertad.

Datos biográficos de Armando de la Torre, obtenidos de la página de la UFM, destacan que fue autor de los libros Roces con el misterio y Alma máter, y editor de 100 obras, 1000 años.

En su formación académica, De la Torre estudió lenguas clásicas, filosofía y teología en la Compañía de Jesús, y en diversos centros y universidades europeas como Comillas (España), Fráncfort (Alemania) y Saint-Martin-d’Ablois (Francia), según refiere la universidad.

Asimismo, obtuvo su doctorado en Filosofía en la Universidad de Múnich, Alemania. Posteriormente fue prefecto de estudios del Pontificio Colegio Pío Latinoamericano.

A través de redes sociales, allegados expresaron sus condolencias y recordaron el legado de Armando de la Torre, entre ellos amigos, estudiantes y colegas.

Sus restos serán velados en Capillas Señoriales de la zona 9 de la Ciudad de Guatemala, este sábado 17 de enero a partir de las 19 horas. El cortejo saldrá el domingo 18 de enero a las 13 horas hacia la capilla del Cementerio Las Flores, donde se realizará una misa de cuerpo presente a las 14.30 horas.