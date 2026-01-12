Desconcierto entre astrónomos por una “inesperada” onda de choque alrededor de una estrella muerta

El fenómeno involucra a la enana blanca RXJ0528+2838, rodeada por un misterioso arco de choque. Según El País, un grupo de astrónomos, con el Telescopio Muy Grande (VLT, en inglés) del Observatorio Europeo Austral (ESO), en Chile, detectó el fenómeno, considerado un desafío a los conocimientos actuales sobre ondas estelares.

El hallazgo, publicado en la revista Nature Astronomy, indica que el arco está asociado a una enana blanca en acreción sin disco, de alto movimiento propio, identificada como 1RXS J052832.5+283824, a unos 730 años luz de la Tierra.

El estudio señala que esta enana blanca posee un campo magnético excepcionalmente fuerte, estimado entre 42 y 45 megagauss (MG). Esta característica la convierte en una variable cataclísmica de tipo polar, es decir, un tipo de estrella cuya magnetización impide la formación de un disco de acreción.

Los autores descartan que el arco se haya formado a partir de una explosión termonuclear o de la expansión de un viento procedente de su estrella compañera, lo que elimina los escenarios conocidos para explicar este tipo de estructuras.

“El arco observado requiere una fuente de energía persistente, con una luminosidad significativamente superior a la energía de acreción del sistema”, detalla Nature Astronomy.

El hallazgo sugiere la existencia de un mecanismo energético hasta ahora desconocido —posiblemente vinculado a la actividad magnética—, capaz de influir en la evolución de los sistemas binarios durante largos periodos, destaca la Universidad de Durham.

Un comportamiento atípico

La Universidad de Durham, en colaboración con la Universidad de Southampton y otras instituciones, informó que RXJ0528+2838 está acompañada por una estrella de baja masa.

En sistemas similares, el material de la estrella compañera suele ser absorbido por la enana blanca, formando un disco de acreción. Sin embargo, este sistema no muestra señales de disco, lo que convierte en un misterio la fuente de energía que impulsa la onda de choque.

A pesar de ello, la estrella está rodeada por un arco de choque colosal, cuya extensión equivale a unas 3,800 veces la distancia entre la Tierra y el Sol.

Este hallazgo pone en entredicho el conocimiento actual sobre cómo interactúan las estrellas muertas con su entorno y cómo evolucionan los sistemas binarios, es decir, aquellos formados por dos astros que orbitan un centro de masa común.

RXJ0528+2838 fue detectada por primera vez por un estudiante de último año de Física, como parte de un proyecto enfocado en restos de explosiones estelares, conocidas como capas de nova. Investigaciones posteriores, dirigidas por el profesor asociado Simone Scaringi, descartaron que la estructura observada correspondiera a una nova.

Energía sin explicación

La Universidad de Durham comparte que el tamaño y la forma del arco sugieren que la enana blanca ha sido impulsada por un flujo de energía persistente durante al menos mil años. Aunque el campo magnético detectado podría estar involucrado, los datos revelan que su potencia actual solo permitiría sostener una onda de choque por unos pocos cientos de años.

Ante esta discrepancia, los investigadores concluyen que debe existir una fuente adicional de energía aún no identificada.

Actualmente, el equipo busca sistemas similares en otras regiones de la Vía Láctea para determinar si este fenómeno es una rareza o ha pasado desapercibido hasta ahora.

*Con información: de la universidad de Durham y revista Nature Astronomy