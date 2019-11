Fallece la artista visual Rina Lazo, en México

La artista Rina Lazo falleció a sus 96 años de edad. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El arte visual de Guatemala y México está de luto. Este 1 de noviembre, a las 7 de la mañana, falleció Rina Lazo en su casa de Coyoacán, México, debido a un paro cardíaco. Lazo es una de las más grandes exponentes del arte muralístico en Guatemala.

Por medio de su arte Lazo trató de reflejar la lucha de clases y la situación de la clase obrera latinoamericana. Desde hace 60 años vivía en México, en donde estableció su residencia y desarrolló una exitosa carrera que la llevó a colaborar con grandes artistas, como Diego Rivera.

Lamentan su fallecimiento

“Con el fallecimiento de Isabel Ruiz el 20 de septiembre y con el de Rina Lazo, este año se ha llevado a dos de las pintoras más importantes que ha tenido Guatemala. Tanto a nivel de proyección y originalidad Rina era única. Es una gran pérdida su fallecimiento”, dijo el escritor Javier Payeras.

Para el escritor, Lazo era uno de los últimos bastiones, protagonista cultural de la generación de la Revolución de 1944.

“Yo trabajé con ella para la exposición ‘Oh Revolución’ que se realizó en el salón del Palacio Nacional y se trajo un mural de Diego Rivera. Ella también presentó un mural en esa ocasión y durante el mes de exposición llegaron 60 mil personas. Ella con mucha paciencia y dedicación acompañó y explicó la exposición. Era una mujer sencilla y de gran nobleza”, comentó Payeras.

Por su parte, Guillermo Monsanto, actor, dramaturgo e historiador, comentó que Rina Lazo era una figura importante a nivel regional. Su influencia y trabajo artístico traspasó fronteras porque logró participar, crear y proponer con su arte en momentos en donde las mujeres no eran bien recibidas en el mundo artístico.

“Lazo puso en alto el nombre de Guatemala porque, aunque su escenario de acción haya sido México fue inspiración para muchos. Además, es importante recordar que ella trabajó al lado de los grandes, como Diego Rivera, quien reconoció que Lazo era su principal apoyo y asistente”, dijo Monsanto.

Además, el actor señaló que Lazo era una mujer cálida, lúcida y con capacidad analítica impresionante. Su pensamiento reflejaba el conocimiento y propiedad de ser parte de movimientos que marcaron la historia del país y de pertenecer a la trayectoria del muralismo mexicano y guatemalteco de la Revolución de Guatemala.

Su carrera artística

Rina Lazo nació en Guatemala el 23 de octubre de 1923. Viajó a México y residió en ese país por muchos años debido a que obtuvo una beca en la Academia de las Artes para estudiar en la Escuela de Pintura y Escultura de México. En este lugar pudo compartir su talento con uno de los más grandes pintores del siglo XX, como Diego Rivera.

“Al irme a México me involucré con el muralismo gracias al maestro Rivera, quien me permitió ser su ayudante en muchas de sus obras. De él aprendí la técnica y la historia del muralismo”, dijo Lazo en una entrevista otorgada a Prensa Libre en el año 2015.

De acuerdo con el libro “Lo que soñé… lo vivo” de la periodista Maria Eugenia Gordillo, que recopila la biografía de varios artistas, Lazo hizo varios murales en México y Guatemala. Junto a su esposo, el pintor mexicano Arturo García Bustos, la guatemalteca hizo siete murales en México en 1952.

En Guatemala hizo el mural al fresco Tierra fértil, que se encuentra en el Museo de La Universidad de San Carlos de Guatemala. En 1995, hizo el mural al temple Venerable abuelo maíz, para la Sala Maya del Museo de Antropología de la Ciudad de México. En 1966, trabajó en la réplica de las pinturas mayas de Bonampak, para el Museo nacional de Antropología de México.

También, junto a García Bustos fundó una galería taller en el Centro Histórico de Coyoacán, México.

En 1954 Lazo recibió el primer premio y medalla de oro en el Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes por la Paz, en Rumania. Además, en 1988 la Secretaría de Educación Pública de México le hizo un reconocimiento por su trayectoria.

En la trigésimo séptima edición del Premio Artista del Año, organizado por María Eugenia Gordillo, que se realizó en octubre del 2017, Lazo fue homenajeada por su trayectoria artística.

“Ha sido muy emocionante encontrar un recibimiento tan cálido, tan cariñoso de todos mis compatriotas. No he dejado de ser guatemalteca. Me siento mesoamericana”, dijo Lazo en esa oportunidad. “Esta ha sido la prueba de que me quieran y que me quieren tanto. El evento ha sido precioso”, concluyó.

