Fallece Perry Bamonte, guitarrista y tecladista de la banda británica The Cure

Perry Bamonte era guitarrista y tecladista de la banda británica de rock The Cure. El músico falleció este 26 de diciembre a los 65 años.

Perry Bamonte of The Cure performs at North Island Credit Union Amphitheatre on May 20, 2023 in Chula Vista, California. The Cure guitarist and keyboard player Perry Bamonte has died aged 65, the legendary British dark rock band announced on Friday, December 26. (Photo by Harmony Gerber / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)

El guitarrista y teclista de The Cure, Perry Bamonte, falleció a los 65 años, anunció la legendaria banda británica de dark rock este 26 de diciembre. (Foto Prensa Libre: AFP)

Conocido como "Teddy", Perry Bamonte se convirtió en miembro de pleno derecho de legendaria banda británica de rock The Cure en 1990, de la que era guitarrista y tecladista.

El músico "falleció en su casa tras una breve enfermedad durante las Navidades" a los 65 años, según un comunicado publicado en la página web del grupo, en el que expresan su "inmensa tristeza".

"Discreto, intenso, intuitivo, constante y de una inmensa creatividad, 'Teddy' era un corazón cálido y una parte esencial de la historia de The Cure. (…) Le echaremos mucho de menos", reza el texto.

The Cure, con su emblemático cantante Robert Smith, de 66 años, ha evolucionado a lo largo de sus prolíficas décadas.

Bamonte formó parte del equipo técnico del grupo a partir de 1984, antes de pasar por dos etapas como miembro de la banda, en las que tocó la guitarra, el bajo de seis cuerdas y los teclados.

En su comunicado, The Cure destacó que había contribuido a la creación de numerosos álbumes, entre ellos Wish (1992), Wild Mood Swings (1996), Bloodflowers (2000), Acoustic Hits (2001) y The Cure (2004).

En su primer período con la banda, que empezó en 1990 y duró 14 años, tocó en más de 400 conciertos. Bamonte regresó al grupo en 2022 y desde entonces actuó en otros 90 shows.

Impulsado por la voz lastimera y desgarradora de Smith, The Cure contribuyó a dar forma al rock gótico con álbumes como Pornography (1982).


Posteriormente, el grupo cosechó éxitos con temas mucho más alegres, entre ellos Friday I'm in Love. Sus últimos álbumes datan de 2008 (4:13 Dream) y del año pasado, Songs of a Lost World.

