Muere el maestro guatemalteco Julio Antonio García Peláez, flautista principal retirado de la Orquesta Sinfónica Nacional

Con un legado forjado tanto en las aulas como en la Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala (OSN), el maestro Julio Antonio García Peláez falleció el pasado 25 de diciembre, según informó la orquesta a través de sus redes sociales.

Reconocido por su aporte a la música académica guatemalteca, García Peláez fue distinguido en 2019 con el Premio a la Trayectoria y Aportes al Desarrollo de la Música, otorgado por el Ministerio de Cultura y Deportes.

Durante su carrera, se desempeñó como jefe de registro de flauta y flautista principal de la OSN, donde ofreció numerosos conciertos, tanto como parte de la orquesta como en calidad de solista. Fue en la década de 1990 cuando se retiró formalmente de la institución.

En su comunicado, la OSN destacó: “El legado musical y humano del maestro García Peláez permanecerá siempre en la memoria de nuestra orquesta y del público que tuvo el privilegio de escucharlo”.

Julio Antonio García Peláez nació el 9 de enero en San Raymundo, Guatemala, según consta en documentos oficiales de la orquesta. Inició sus estudios musicales en solfeo y clarinete, y en 1948 ganó por oposición el ingreso al Conservatorio Nacional de Música, donde comenzó su formación en flauta.

De acuerdo con datos de la OSN, en 1957 obtuvo el título de flautista, el de bachiller en Arte especializado en flauta y, posteriormente, una maestría en Arte con la misma especialización.

En 1954 fue contratado como solista por la Orquesta Sinfónica del Ejército de El Salvador y como maestro del Conservatorio de Música de ese país. Allí también formó parte de un quinteto de instrumentos de viento integrado por solistas de la orquesta.

A su regreso a Guatemala, se incorporó como segunda flauta en la OSN y más tarde como flautista solista, cargo que desempeñó durante 29 años. Paralelamente, fue maestro de solfeo y flauta en el Conservatorio Nacional de Música, donde se retiró tras décadas de compartir sus conocimientos musicales.