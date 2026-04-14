Felipe Staiti: de qué murió el guitarrista de Enanitos Verdes

Felipe Staiti, guitarrista argentino y miembro fundador de la banda de rock Enanitos Verdes, falleció el lunes 13 de abril del 2026, a sus 64 años, en el Hospital Italiano de la provincia de Mendoza, donde se encontraba internado por complicaciones de salud.

Con el paso de las horas ha surgido nueva información sobre las causas de su deceso. Medios internacionales han revelado que el artista estaba en un proceso de recuperación; sin embargo, sufrió una recaída.

La salud de Staiti había comenzado a deteriorarse desde el 2024, cuando fue hospitalizado de emergencia después de una gira por Latinoamérica, en la que también visitó Guatemala, tras contraer una infección bacteriana en México.

Sumado a esto, el artista padecía una condición celíaca, un trastorno inmunológico en el que el gluten actúa como un factor dañino para el intestino delgado, lo cual agravó su salud, lo llevó a un episodio de deshidratación profunda y le hizo perder masa muscular y sufrir afectaciones en las cuerdas vocales.

En esa ocasión tuvieron que cancelar conciertos en Chile, Colombia y Perú; mientras que el artista dijo que había sido una “reseteada” física para él y contó que llegó a perder 15 kilos.

“Me agarré una bacteria en el intestino, en México. Me terminó secando de nutrientes, todo el potasio, el magnesio, el hierro. Fue una reseteada que tuve en el colón. El 31 de diciembre pesaba 50 kilos. Es decir que ahora estás viendo una versión gorda mía“, contó en ese entonces para el Diario Uno, de Argentina.

Según el medio argentino El Clarín, Staiti se encontraba en proceso de recuperación e incluso ofreció conciertos con Enanitos Verdes en México el 14, 16 y 18 de marzo del 2026; pero posteriormente sufrió una recaída.

Felipe Staiti era el único miembro fundador de la banda desde la muerte de Marciano Cantero, en septiembre del 2022, quien falleció por problemas renales. En los últimos años se convirtió en el vocalista y la figura principal de la banda.

La agrupación ya había programado varios conciertos de abril en adelante; incluso, planificaba una gira por Estados Unidos para junio y julio, junto al grupo español Hombres G.

“Con profundo dolor informamos el fallecimiento de nuestro querido Felipe Staiti. Su música, su entrega y su historia quedan para siempre con nosotros y con todos los que lo acompañaron a lo largo de estos años. La familia de Felipe agradece la enorme cantidad de llamados y mensajes de apoyo que están recibiendo en este momento. Por decisión de la familia, no se realizará velatorio ni ceremonia. Acompañamos a sus seres queridos con respeto y cariño”, comunicó la banda en sus redes sociales.