Feria de Jocotenango 2025: juegos, comida y opciones para disfrutar con bajo presupuesto

La avenida Simeón Cañas y el Hipódromo del Norte, en la zona 2 de la capital, son el hogar temporal de la fiesta patronal dedicada a la Virgen de la Asunción, celebrada cada 15 de agosto con la tradicional Feria de Jocotenango.

Este festejo, con 265 años de historia, según la Municipalidad de Guatemala, es un reflejo vivo de la identidad cultural e histórica del pueblo guatemalteco. La celebración entrelaza tradiciones, cultura y devoción, convirtiéndose en una de las ferias más grandes del país.

Entre juegos mecánicos, comida típica y dulces tradicionales, la feria ofrece un espacio para disfrutar en pareja, con amigos o en familia, con opciones para grandes y pequeños.

La Municipalidad de Guatemala destaca que la feria se ha convertido en un legado vivo, transmitido de generación en generación, donde convergen historia, fe y cultura popular. El evento se realizará del 9 al 17 de agosto, de 10 a 22 horas.

¿Qué se puede encontrar en la feria?

En esta edición, la Feria de Jocotenango ofrece más de 300 espacios de venta de comida, donde se pueden disfrutar platillos tradicionales de Guatemala y antojitos propios de la feria, como los infaltables churros.

Además, cuenta con una amplia variedad de juegos mecánicos, que van desde la rueda de Chicago hasta los carritos chocones.

Para este año, se habilitaron áreas de parqueo gratuito en los alrededores, con transporte para trasladar a los visitantes desde esos puntos hasta el corazón de la feria.

Gastronomía que conquista

La feria es un paraíso para los amantes de la comida. Frente a la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción se instalan puestos con dulces típicos y otras delicias, que atienden de 7 a 22 horas, según datos de la Municipalidad de Guatemala.

Dentro del recinto se encuentran decenas de opciones de chucherías, antojitos y postres disponibles de 10 a 22 horas.

La variedad es tanta que planificar un presupuesto se vuelve esencial. Vecinos de la capital han compartido en redes sociales precios aproximados para orientar a quienes planean asistir. Por ejemplo:

Churros: entre Q10 y Q20, según el tamaño y el topping.

Esquites: de Q20 a Q70, dependiendo del tamaño, acompañamiento y versión elegida.

Enchiladas y porción de pizza: Q15 cada una.

Garnachas: desde Q25 por porción.

Tacos (porción de tres): Q15.

Atol de elote, arroz con leche, chocolate, tostadas, rellenitos y chuchitos: Q10.

Elotes locos: entre Q10 y Q15.

Estos precios pueden variar según la ubicación del puesto y el local, pero sirven como guía para disfrutar de la feria sin sorpresas en el bolsillo.

Juegos mecánicos

Los juegos mecánicos son otra de las grandes atracciones de la Feria de Jocotenango, especialmente para niños y jóvenes que buscan adrenalina y diversión.

Según datos compartidos en redes sociales, principalmente en TikTok, estos son algunos precios: