Festival de Barriletes Gigantes 2025: así inicia la agenda cultural de la festividad declarada Patrimonio de la Humanidad en Santiago Sacatepéquez

Desde la cuna de los barriletes gigantes, Santiago Sacatepéquez se alista para pintar el cielo de colores en una celebración que, por primera vez, se vivirá como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Tradición, arte y espiritualidad serán el eje de esta fiesta cultural que comenzará días antes del Día de Todos los Santos y culminará con la premiación oficial de la exposición de barriletes el 20 de noviembre, según anunciaron los organizadores en conferencia de prensa.

En su edición 126, el festival incluye nuevas actividades en su agenda, entre ellas el rescate de la tradicional noche de los emponchados, una velada que por generaciones ha reunido a vecinos del municipio para adornar las tumbas de sus seres queridos en la víspera del 1 de noviembre.

La celebración también incorporará el ritual maya ancestral que se realiza desde el cementerio general del municipio cada 31 de octubre, como parte del acto simbólico del vuelo de los barriletes gigantes.

El punto culminante será el 1 y 2 de noviembre, fechas en que Santiago Sacatepéquez recibirá a visitantes nacionales y extranjeros con una fusión de tradición, arte, música, gastronomía y espiritualidad.

Fechas clave:

Exposición: 1 de noviembre

Vuelo de barriletes gigantes: 2 de noviembre

Hora:

A partir de las 7 horas

Lugar:

Cementerio general de Santiago Sacatepéquez

Entrada:

Gratuita

Actividades destacadas:

26 de octubre: Taller de barriletes en el cementerio general

31 de octubre:

• Caminata por el municipio de las reinas y lideresas espirituales

• Ceremonia ancestral maya

• Noche de los emponchados

2 de noviembre: Vuelo de barriletes

15 de noviembre: Celebración del Día del Barrilete

30 de noviembre: Premiación del concurso de barriletes gigantes

