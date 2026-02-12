Festival de Cerveza Artesanal 2026: música en vivo, gastronomía, actividades y carnaval en el Zoológico La Aurora

Con la participación de artistas como Bohemia Suburbana y Los Miseria Cumbia Band, se celebrará el primer Festival de la Cerveza Artesanal del 2026, un evento en el que marcas nacionales e internacionales serán protagonistas del carnaval programado.

En un ambiente comunitario, el festival ofrecerá una experiencia que combina música en vivo, gastronomía, concursos, catas guiadas y actividades infantiles al aire libre. Según su página oficial, el evento reunirá “más de 20 cervecerías nacionales e internacionales”.

Para esta edición se contará con la participación de diversas cervecerías del país y marcas invitadas, en una jornada que busca promover, descubrir y celebrar la cultura cervecera de Guatemala de forma responsable.

“Creando comunidad conectamos personas con ideas, sueños, aromas y sabores”, destaca el sitio oficial del evento, en alusión a la intención de fortalecer vínculos a través de un interés común. Además, la actividad de carnaval se enmarca en la celebración de los 10 años del festival.

Con más de 10 marcas participantes, la organización anunció una variedad de actividades para toda la familia. En redes sociales se informó sobre concursos de micheladas para quienes cuenten con pasaporte cervecero, así como espectáculos infantiles, inflables, pintacaritas y otras dinámicas para los invitados.

En su cuenta de Instagram, los organizadores señalaron que estarán disponibles más de 90 opciones de cerveza y al menos 12 propuestas gastronómicas para los asistentes.

Fechas:

Sábado 14 de febrero del 2026

Horario:

A partir de las 11 horas

Lugar:

Zoológico La Aurora, 5ª calle, finca La Aurora, zona 13, Ciudad de Guatemala

Entrada:

Preventa Q195 (hasta agotar existencias)

Taquilla Q245

Venta de entradas:

Según detalla su página oficial, se pueden obtener entradas en el enlace www.fca.gt/shop

Actividades:

Cervezas de temporada

Música

Espectáculo familiar

Concursos y juegos

Gastronomía

Mixología

Diversión

Artistas invitados:

Bohemia Suburbana

Los Miseria Cumbia Band

Tijuana Love

Kontra Marin

El Salto del Tigre

