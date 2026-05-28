Festival de la Tierra de las Flores 2026: conciertos, tradición y exposición floral en San Juan Sacatepéquez

El municipio de San Juan Sacatepéquez se llenará de color este fin de semana con la segunda edición del Festival de la Tierra de las Flores, que se celebrará el sábado 30 y domingo 31 de mayo del 2026.

“¡Prepárate para vivir el Festival de la Tierra de las Flores y la gran inauguración de la Feria Patronal en honor a San Juan Bautista!”, publicó la Municipalidad de la localidad en sus redes sociales.

El sábado 30 habrá exposición de estands de flores a partir de las 8 horas y, a las 18 horas, será la inauguración de la feria, con el concierto de Fidel Funes y su Marimba Orquesta, y el grupo Arrecife. Al siguiente día, el domingo 31, continuará la exposición de estands de flores, a partir de las 8 horas.

El Festival tendrá lugar en el parque central y calles aledañas de San Juan Sacatepéquez, Guatemala, donde habrá actividades especiales para toda la familia, música, gastronomía, exposición de autos, venta de flores, emprendimientos locales y el colorido, la cultura y la tradición que caracterizan a la “Tierra de las Flores”.

“Prepárate para vivir una experiencia llena de color, tradición, cultura y mucha alegría en un ambiente familiar único”, añade la comuna en otra publicación.

Fecha:

Sábado 30 y domingo 31 de mayo del 2026.

Hora:

A partir de las 8 horas

Lugar:

Parque central y calles aledañas de San Juan Sacatepéquez, Guatemala

Entrada

Gratuita

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