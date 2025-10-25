Festival Gamer 2025 se vive en Fórum Majadas con torneos, música y cosplay

Festival Gamer 2025 se vive en Fórum Majadas con torneos, música y cosplay

La fiesta de los gamers se celebra este sábado hasta la medianoche en Fórum Majadas con torneos exprés y la presentación de Adrián Álburez.

El Festival Gamer premia a los mejores en siete videojuegos. (Foto Prensa Libre: cortesía Festival Gamer)

Por la tarde ya están en escena las finales de Fortnite, Valorant, Clash Royale, Free Fire, Super Smash Bros., COD Mobile y FC25. Son siete videojuegos y casi 200 torneos exprés.

El Festival Gamer se celebra en Fórum Majadas, zona 11 capitalina, donde se entregan premios por hasta Q100 mil en torneos de videojuegos.

Se espera la asistencia de 10 mil gamers a esta actividad dijeron los organizadores.

Durante el día se han presentado Mike Leal, Alberto Bernal y Luis Carreño. También hubo espectáculo de Los Miseria Cumbia Band y concurso de cosplay.

Con más de seis millones de jugadores en Guatemala, la organización afirma que el país cuenta con la mayor comunidad gamer de Centroamérica.

(Foto Prensa Libre: cortesía Festival Gamer)

Actividades nocturnas

  • 18.30–19.30 horas → Final de Free Fire
  • 19.30–20.30 horas → Final de Super Smash Bros.
  • 20.30–21.30 horas → Final de COD Mobile
  • 22 horas → Presentación de Adrián Álburez
  • 21.30–22.30 horas → Final de FC25
Una fiesta viven los amantes de los videojuegos en Forum Majadas este sábado. (Foto Prensa Libre: cortesía Festival Gamer)

