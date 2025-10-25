Festival Gamer 2025 se vive en Fórum Majadas con torneos, música y cosplay

Por la tarde ya están en escena las finales de Fortnite, Valorant, Clash Royale, Free Fire, Super Smash Bros., COD Mobile y FC25. Son siete videojuegos y casi 200 torneos exprés.

El Festival Gamer se celebra en Fórum Majadas, zona 11 capitalina, donde se entregan premios por hasta Q100 mil en torneos de videojuegos.

Se espera la asistencia de 10 mil gamers a esta actividad dijeron los organizadores.

Durante el día se han presentado Mike Leal, Alberto Bernal y Luis Carreño. También hubo espectáculo de Los Miseria Cumbia Band y concurso de cosplay.

Con más de seis millones de jugadores en Guatemala, la organización afirma que el país cuenta con la mayor comunidad gamer de Centroamérica.

(Foto Prensa Libre: cortesía Festival Gamer)

Actividades nocturnas

18.30–19.30 horas → Final de Free Fire

19.30–20.30 horas → Final de Super Smash Bros.

20.30–21.30 horas → Final de COD Mobile

22 horas → Presentación de Adrián Álburez

21.30–22.30 horas → Final de FC25

