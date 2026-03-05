¿Filtro o realidad?: las imágenes de un joven salvadoreño llamado “Conejo mecánico” que se vuelve viral en redes por su parecido con Bad Bunny

Por medio de redes sociales se ha empezado a viralizar la fotografía de un mecánico que tendría rasgos similares a Benito Antonio Martínez Ocasio, lo que ha llamado la atención de los internautas.

Medios internacionales, principalmente de El Salvador, han destacado que la imagen pertenecería a un joven salvadoreño proveniente de Soyapango, de quien habría circulado una fotografía donde se muestra su parecido con el intérprete de DtMF.

Aunque no revelan su nombre, medios como Infobae informan que se trataría de un joven mecánico que habría sido captado mientras trabajaba en su taller en Soyapango, en San Salvador.

En la imagen se observa al joven vestir una camisa azul y un peinado llamativo, mientras sostiene una herramienta que ha sido asociada con el trabajo de mecánico.

Las dos fotografías que circulan en redes sociales como X y TikTok han llevado a los internautas a denominarlo “Conejo mecánico”, en referencia a su profesión y al nombre artístico con el que se identifica a Bad Bunny.

Una de las cuentas que ha viralizado la imagen es @ITROoriginal, donde los internautas se han dividido entre quienes creen en su parecido, quienes ven solo algunos rasgos similares y quienes aseguran que se trataría de uno de los filtros de TikTok que simula la cara del artista.

Infobae asegura que el joven “continúa trabajando en su taller, mientras recibe comentarios de quienes se acercan para saludarlo y tomarse una fotografía”; sin embargo, aún no se revela en medios ni en redes sociales el nombre de esta persona, para determinar si realmente tiene rasgos similares.