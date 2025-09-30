Fotógrafa guatemalteca gana concurso mundial con imagen del volcán de Pacaya

En el 2026, el concurso de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), de la Organización de Naciones Unidas (ONU), organizó un concurso de fotografía donde la guatemalteca Cindy Lorenzo fue notificada entre los ganadores. El concursos se centró en los impactos del tiempo, el clima y el agua —tanto positivos como negativos— en las personas y sus medios de vida.

"Buscamos fotografías significativas y de alta calidad que ilustren el poder de la naturaleza y la urgente necesidad de proteger nuestro hermoso planeta", señala la OMM en su comunicación oficial.

Las fotografías ganadoras se incluirán en el calendario impreso de la OMM 2026. También aparecerán en el sitio web de la OMM, en redes sociales, en materiales de divulgación y en otros espacios.

Desde su lanzamiento en el 2014, el Concurso de Calendarios de la OMM ha ganado popularidad y reconocimiento. Las Naciones Unidas publican periódicamente imágenes seleccionadas en noticias y plataformas digitales. Lorenzo fue notificada oficialmente el pasado 29 de septiembre, en una comunicación en la que se le felicitaba por estar entre las ganadoras con su fotografía titulada Volcán de Pacaya.

La imagen fue tomada en marzo del 2021, durante un curso de astrofotografía impartido por Sergio Montúfar. Se observa sobre el volcán una nube lenticular, que se forma cuando el aire húmedo asciende por las laderas, se enfría y se condensa, generando una estructura en forma de lente o disco. "Tuvimos la oportunidad de estar presentes justo cuando el volcán de Pacaya estaba en erupción. Ese día logré captar varias imágenes y, entre ellas, estaba la que ahora fue seleccionada", agrega.

El concurso destacó a los finalistas semanas antes de anunciar a los ganadores. Lorenzo explica que, para ella, el simple hecho de estar entre los finalistas ya representaba un gran logro: "Podía representar a mi país, Guatemala... cuando recibí la notificación de que mi fotografía del volcán de Pacaya fue elegida para el calendario, me llené de emoción y orgullo", expresa.

La imagen ilustrará el mes de marzo en la publicación. Es uno de los meses más significativos para Lorenzo: el 5 celebra su cumpleaños, y el 22, el de su hijo.

La fotógrafa guatemalteca Cindy Lorenzo dedica pare de su vida a la fotografía de la naturaleza. (Foto Prensa Libre: cortesía Cindy Lorenzo)

Una vida dedicada a la fotografía

La ganadora, de 37 años, comparte que su pasión por la fotografía inició desde muy pequeña, alrededor de los 10 años. "Siempre he sido autodidacta, pero a los 18 tuve la oportunidad de ganar un concurso de fotografía. Gracias a eso obtuve una beca para un curso de introducción a la fotografía, lo que complementó lo que ya venía aprendiendo por medio de tutoriales y practicando", expresa.

"Ese fue mi primer contacto con el mundo de los concursos. Poco a poco se me fueron abriendo las puertas y, en el 2016, tuve mi primer acercamiento con National Geographic. Una fotografía mía de un amanecer en el volcán Tajumulco fue seleccionada entre las siete mejores de ese año. A raíz de eso, siguieron mi trabajo y me han apoyado en difundirlo", comparte.

Para Cindy Lorenzo, su hijo es su mayor motor y motivo para seguir adelante. "Mi deseo es que, cuando crezca, se sienta orgulloso de lo que hemos logrado. También quiero dejarle una semilla de cambio: que valore, respete y cuide a la Madre Tierra, y que ame a Guatemala", concluye.

"Ser mamá no detuvo mis sueños, sino que me permitió transformarme y volar más alto", expresa Cindy Lorenzo en diversas publicaciones. (Foto Prensa Libre: cortesía Cindy Lorenzo)



