Franco Escamilla en Guatemala 2026: Los detalles del show del comediante mexicano

El comediante mexicano Franco Escamilla, uno de los más populares de Latinoamérica, se presentará en Guatemala el 26 de febrero de 2026 en Fórum Majadas, según confirmó su sitio oficial.

“El comediante más reconocido de Latinoamérica regresa con un nuevo espectáculo que combina humor, reflexión y nostalgia”, se indica en la promoción del evento.

En esta ocasión, Escamilla ofrecerá Show 1995, una propuesta que aborda situaciones cotidianas, anécdotas personales y una mirada nostálgica a la década de los noventa. “Es una invitación a reírnos de lo que fuimos y de lo que vivimos en una de las décadas más intensas. Hay historias que todos recordamos y que, vistas hoy, pueden causar asombro y carcajadas”, ha declarado el artista.

La propuesta busca generar identificación con el público y provocar la reflexión a través del humor.

Franco Javier López Escamilla, nacido el 29 de abril de 1981 en Morelos, México, ha desarrollado una prolífica carrera como comediante, músico y presentador. Ha actuado en escenarios emblemáticos como el Auditorio Nacional de Ciudad de México y el Carnegie Hall de Nueva York.

En diciembre pasado, el reconocido comediante subió a redes sociales un episodio especial de sus monólogos donde hace una inesperada referencia musical: “Por lo menos que con este video digan "no estoy tan solo", como dijo Arjona: Realmente no estoy tan solo", dijo el comediante.

Era muy corto para YouTube, así que les comparto esto improvisado en Aguascalientes

Gracias a la familia que nos acompañó a viajar a #1995 pic.twitter.com/UTWEtIsAjG — Franco Escamilla (@franco_esca) May 28, 2025

Fecha:

Jueves 26 de febrero

Hora:

20 horas

Lugar:

Fórum Majadas

Precio:

Platinum Q900 más Q125 de cargo por servicio

VIP Q700 más Q125 de cargo por servicio

Venta de entradas:



https://fanaticks.live

