Frases de Navidad 2025: felicitaciones y reflexiones para compartir en la temporada
Estas reflexiones son ideales para compartir durante la Navidad y el Año Nuevo como un mensaje de inspiración, esperanza y bondad.
La Navidad y Año Nuevo es la oportunidad para convivir en familia y con amigos. Algunas frases de reflexión podrían ser detalles a compartir. (Foto Prensa Libre: EFE)
Un artículo de Prensa Libre explica el origen de la Navidad. Luego del nacimiento y muerte de Jesús, pasaron tres siglos de indiferencia en cuanto a la celebración de la Navidad, pues debido a los hechos ocurridos en el Gólgota, la gente se enfocó en la segunda venida del Señor. No había necesidad de recordar los relatos de Jesús ni de escribirlos, se les restaba importancia porque consideraban que se acercaba el fin del mundo. Entonces las principales celebraciones de los cristianos durante estos tres primeros siglos, luego de la venida de Cristo, se enfocaban en el bautismo, la eucaristía y la Pascua.
En estos siglos, el paganismo floreció entre la gente, por eso veían necesidad de eliminar muchos cultos enraizados en las costumbres de la sociedad de ese entonces. Los acontecimientos ocurridos durante el siglo I fueron muy importantes para las celebraciones que se realizan en la actualidad, porque durante esos siglos se escribieron los evangelios, especialmente el de Mateo y Lucas, en los cuales se narran más detalles sobre la infancia de Jesús.
Los evangelios no mencionan en específico la fecha del nacimiento de Jesús, sin embargo, en el año 354, el papa Liberio decretó que se celebrara el 25 de diciembre, posiblemente por sugerencia de su antecesor, el papa Julio I. Al parecer, esa fecha fue elegida por la importancia que ya tenía ese día, y los cercanos a él, para celebrar festividades idólatras.
Las festividades siguieron su curso hasta que se volvieron una tradición. En estas fechas el compartir entre familias y amigos es frecuente, los regalos y detalles también son parte de las celebraciones.
Compartimos 10 frases de famosos, libros o películas que podrían utilizarse para dejar un mensaje esperanzador o un recuerdo especial:
- “Honraré la Navidad en mi corazón, y trataré de conservarla todo el año”. —Charles Dickens, Cuento de Navidad
- “Les invito a detenerse ante el pesebre, porque allí nos habla la ternura de Dios. Allí se contempla la misericordia divina que se ha hecho carne, y que enternece nuestra mirada”. —Papa Francisco
- “No creo que la Navidad trate necesariamente de cosas materiales. Se trata de ser buenos los unos con los otros, de la ética cristiana, de la bondad”. —Carrie Fisher, actriz y escritora
- “La Navidad no viene de una tienda; quizá la Navidad signifique un poco más”. —Dr. Seuss, Cómo el Grinch robó la Navidad
- “La Navidad está en los pequeños detalles: en el pan que compartimos, en las sonrisas de los niños, en las velas encendidas en el hogar.” —León Tolstói, escritor
- “Para que algo sea especial, tú tienes que creer que es especial”. —Kung Fu Panda (2008)
- “Si tienes un sueño, debes protegerlo. Las personas que no son capaces de hacer algo te dirán que tú tampoco puedes. Si quieres algo, ve por ello y punto”. —En busca de la felicidad (2006)
- “Este es un nuevo año. Un nuevo comienzo. Y las cosas van a cambiar”. —Taylor Swift, cantante
- “Navidad es hacer algo extra por alguien”. —Charles M. Schulz, historietista estadounidense
- “Cuando llega el día de Navidad, nos viene el mismo calor que sentíamos cuando éramos niños, el mismo calor que envuelve nuestro corazón y nuestro hogar”. —Joan Winmill Brown, actriz inglesa