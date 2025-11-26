Frases de Navidad 2025: felicitaciones y reflexiones para compartir en la temporada

Un artículo de Prensa Libre explica el origen de la Navidad. Luego del nacimiento y muerte de Jesús, pasaron tres siglos de indiferencia en cuanto a la celebración de la Navidad, pues debido a los hechos ocurridos en el Gólgota, la gente se enfocó en la segunda venida del Señor. No había necesidad de recordar los relatos de Jesús ni de escribirlos, se les restaba importancia porque consideraban que se acercaba el fin del mundo. Entonces las principales celebraciones de los cristianos durante estos tres primeros siglos, luego de la venida de Cristo, se enfocaban en el bautismo, la eucaristía y la Pascua.

En estos siglos, el paganismo floreció entre la gente, por eso veían necesidad de eliminar muchos cultos enraizados en las costumbres de la sociedad de ese entonces. Los acontecimientos ocurridos durante el siglo I fueron muy importantes para las celebraciones que se realizan en la actualidad, porque durante esos siglos se escribieron los evangelios, especialmente el de Mateo y Lucas, en los cuales se narran más detalles sobre la infancia de Jesús.

Los evangelios no mencionan en específico la fecha del nacimiento de Jesús, sin embargo, en el año 354, el papa Liberio decretó que se celebrara el 25 de diciembre, posiblemente por sugerencia de su antecesor, el papa Julio I. Al parecer, esa fecha fue elegida por la importancia que ya tenía ese día, y los cercanos a él, para celebrar festividades idólatras.

Las festividades siguieron su curso hasta que se volvieron una tradición. En estas fechas el compartir entre familias y amigos es frecuente, los regalos y detalles también son parte de las celebraciones.

Compartimos 10 frases de famosos, libros o películas que podrían utilizarse para dejar un mensaje esperanzador o un recuerdo especial: