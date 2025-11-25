Conciertos en Guatemala: Qué espectáculos se podrán apreciar en el país en diciembre del 2025

Diciembre viene con múltiples conciertos y actividades para todos los gustos. Ofrecemos una síntesis de los principales espectáculos que estarán durante la temporada para despedir el 2025.

Desde música coral hasta rock están entre las opciones. También se espera los conciertos de la Residencia en Guatemala de Ricardo Arjona y su gira Lo que el seco no dijo.

Algunos evento están agotando con rapidez sus entradas, cómprelas con tiempo y en los canales oficiales.

Posadas Vocalis

El grupo presenta su concierto de música coral navideña en tres fechas para esta temporada:

30 de noviembre , Hotel Casa Santo Domingo, Antigua Guatemala (17 horas)

General: Q150 / VIP: Q200 (más cargos por servicios)

, Hotel Casa Santo Domingo, Antigua Guatemala (17 horas) General: Q150 / VIP: Q200 (más cargos por servicios) 3 de diciembre , parroquia de Santa Rosalía, bulevar Santa Rosalía, carretera al Salvador (19.30 horas)

General: Q150 (más cargos por servicios)

, parroquia de Santa Rosalía, bulevar Santa Rosalía, carretera al Salvador (19.30 horas) General: Q150 (más cargos por servicios) 9 de diciembre, Teatro Lux, 6a. avenida y 11 calle, zona 1 (20 horas)

General: Q125 / VIP: Q175 (más cargos por servicios)

Las entradas están disponibles en eticket.gt.

Grupo Rana

El martes 2 de diciembre estarán en Interfer. Programada a las 20 horas en la Concha Acústica, del Parque de la Industria. La entrada en taquilla es de Q5 por ingreso a todas las actividades en el lugar.

Pal’ mal de amores

Sussan Godoy llega al escenario acompañada por los talentosos músicos de Gama Music para ofrecer un show en vivo on las canciones más queridas del género y obras propias que reflejan su estilo, fuerza y pasión por la música. El concierto será el jueves 4 de diciembre, en el Teatro Delirio, Kilómetro 7.5 final del Blvd. Los Próceres, zona 15, a las 20 horas. General Q150 (más cargos por servicios). Entradas disponibles en https://fanaticks.live/entradas/pal-mal-de-amores



.

Concierto Home Alone

La Orquesta Sinfónica Nacional ofrecerá un concierto especial con la música de Home Alone (Mi pobre angelito), como parte de la temporada navideña. Las funciones están agotadas para los días 3, 4 y 5 de diciembre, en el Conservatorio Nacional de Música, a partir de las 19.30 horas.

Sonora Dinamita

El viernes 5 de diciembre estarán en Interfer. Programada a las 20 horas en la Concha Acústica, del Parque de la Industria. La entrada en taquilla es de Q5 por ingreso a todas las actividades en el lugar.

Navidad Daniel Cano

El artista guatemalteco Daniel Cano se presentará el viernes 5 de diciembre en el Teatro Lux (Ciudad de Guatemala) y el viernes 12 en el Auditorium La Patria (Quetzaltenango). Ambos conciertos darán inicio a las 20 horas.

Teatro Lux

Diamante: Q300

Q300 Oro: Q250

Q250 Plata: Q200

Día del evento Q50 adicionales

Quetzaltenango

Diamante: Q250

Oro: Q200

Plata: Q150

Día del evento Q50 adicionales

Para adquirir las entradas, puede escribir al WhatsApp 4114-0196.

Ricardo Arjona: última temporada de La Residencia

La Residencia de Ricardo Arjona en Guatemala estará todavía endiciembre en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Las puertas se abrirán a las 18.30 horas y el espectáculo iniciará a las 20.30 horas, en las siguientes fechas:

Jueves 4 de diciembre de 2025

Viernes 5 de diciembre

Sábado 6 de diciembre

Domingo 7 de diciembre

Jueves 11 de diciembre

Viernes 12 de diciembre

Sábado 13 de diciembre

Domingo 14 de diciembre

Manuel Turizo

El cantante colombiano Manuel Turizo se presentará en Guatemala el sábado 6 de diciembre, a las 20 horas, en Explanada 5, 12 avenida y calle Mariscal Cruz, zona 5. Adquiera sus entradas en https://www.ticketasa.gt/events/manuel_turizo/

Precios de entradas (más cargos por servicios):

Mesa Amex: Q890

VIP de pie: Q490

Mesa Platinium: Q490

Mesa Black: Q690

Saratoga en Guatemala

Saratoga es uno de los grupos más importantes de Metal en castellano. Se presentará el domingo 7 de diciembre a las 19 horas, en Rock Ol Vuh, 6a. Avenida 1-32 Zona 1.

Entradas están disponibles en https://tickt.live/evento/244/Saratoga

Concierto de Heraldos del Evangelio

Una noche de villancicos navideños para disfrutar en familia. La cita es el domingo 7, a las 18 horas en el Hotel Westin Camino Real. La donación es de Q125. Entradas disponibles en https://hubs.li/Q03TDpgz0

FM de Zacapa

El martes 9 de diciembre estarán en Interfer. Programada a las 20 horas en la Concha Acústica, del Parque de la Industria. La entrada en taquilla es de Q5 por ingreso a todas las actividades en el lugar.

Symphonic Christmas

Un show para celebrar la época navideña, con un concierto lleno de música y magia. Donde podrá escuchar y cantar las canciones más especiales de las fiestas de fin de año. El 10 de diciembre, a las 19 horas. El valor de la entrada es de Q100 (más cargos por servicios). Entradas a la venta en https://fanaticks.live/entradas/symphonic-christmas

Drake Bell en concierto



La promotora Fanaticks anunció que el cantante, compositor y actor Drake Bell llegará a Guatemala como parte de una gira que celebra su trayectoria musical y que se espera conecte con miles de fans en la región. El concierto será el próximo jueves 11 de diciembre en el Teatro Lux, a las 20 horas.

La entrada tiene un costo de Q610 (más cargos por servicios). Están a la venta en https://fanaticks.live/entradas/drake-bell-latam-tour

Liverpool

El viernes 12 de diciembre será presentación en Interfer. Programada desde las 20 horas en la Concha Acústica, del Parque de la Industria. La entrada en taquilla es de Q5 por ingreso a todas las actividades en el lugar.

Clásicos de Navidad: concierto con Eduardo Villatoro

El viernes 12 de diciembre se celebrará el concierto Clásicos de Navidad con Eduardo Villatoro. La velada reunirá grandes canciones de la época, recorriendo villancicos, jazz y baladas, acompañado de la Santa Big Band, Los Miranda y Matías Gruener.

La cita es a las 20 horas en el Teatro Don Juan (7a. avenida y 5a. calle, zona 1).

Precios de entradas (más cargos por servicios):

VIP izquierdo: Q390

Platea: Q350

Balcón: Q250

VIP derecho: Q390

Las entradas están disponibles en eticket.gt.

Said Palacios/La saga

El sábado 13 de diciembre será presentación en Interfer. Programada desde las 18.30 horas en la Concha Acústica, del Parque de la Industria a las 20 horas. La entrada en taquilla es de Q5 por ingreso a todas las actividades en el lugar.

Joan Sánchez celebra 25 años de ministerio con concierto en vivo

Joan Sánchez presenta Rey de mi vida – Grabación en vivo, una noche especial desde Guatemala para celebrar sus 25 años de ministerio. El evento será un concierto católico lleno de adoración, gratitud y fe el próximo sábado 13 de diciembre.

La cita es en el Colegio Agustiniano (5a. avenida 23-55, zona 4 de Mixco, Condado Naranjo).

Precios de entradas (más cargos por servicios):

Te entrego: Q250

Rey de mi vida – VIP: Q300

Las entradas están disponibles en eticket.gt.

Forza/Miseria Cumbia Band

El lunes 15 de diciembre será presentación en Interfer. Programada a las 20 horas en la Concha Acústica, del Parque de la Industria. La entrada en taquilla es de Q5 por ingreso a todas las actividades en el lugar.

Checha y su India Maya

El martes 16 de diciembre estarán en Interfer. Programada a las 20 horas en la Concha Acústica, del Parque de la Industria. La entrada en taquilla es de Q5 por ingreso a todas las actividades en el lugar.

Miseria Cumbia Band

El jueves 18 de diciembre será presentación del grupo en Interfer. Programada a las 20 horas en la Concha Acústica, del Parque de la Industria. La entrada en taquilla es de Q5 por ingreso a todas las actividades en el lugar.

Jessi Uribe se presentará en la Feria Titular de Cuilapa

El cantante colombiano Jessi Uribe ofrecerá un concierto el domingo 21 de diciembre en la Feria Titular de Cuilapa, Santa Rosa. La cita será en la Explanada del Campo de la Feria, a partir de las 20 horas.

Precios de entradas (más cargos por servicios):

Graderío: Q395

VIP Mesas: Q900

VIP de pie: Q225

Grupo Contacto

El domingo 21 Interfer tendrá este concierto. Será a las 20 horas en la Concha Acústica, del Parque de la Industria a las 20 horas. La entrada en taquilla es de Q5 por ingreso a todas las actividades en el lugar.

Forza/Los Miseria Cumbia Band

El lunes 22 de diciembre es la presentación en Interfer. Será a las 20 horas en la Concha Acústica, del Parque de la Industria a las 20 horas. La entrada en taquilla es de Q5 por ingreso a todas las actividades en el lugar.

Viento en Contra

El martes 23 de diciembre es el gran cierre de Interfer 2025. El grupo se presentará a las 20 horas en la Concha Acústica, del Parque de la Industria a las 20 horas. La entrada en taquilla es de Q5 por ingreso a todas las actividades en el lugar.

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

