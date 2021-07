“Fuerte trancazo”: Eric del Castillo para en el hospital tras abrupta caída y revela los detalles del accidente

El actor mexicano sufrió una fuerte caída y actualmente se desconoce su estado de salud. (Foto Prensa Libre: @lalenguateve/Instagram)

Eric del Castillo, actor mexicano de 86 años, sufrió una caída el miércoles 30 de junio y tuvo que ser ingresado a un hospital en la ciudad de México.

Esta noticia, que causó preocupación entre sus fans y en sus hijas, Verónica y Kate del Castillo, salió a la luz luego de la difusión de un video en redes sociales. En esta grabación se observa a Eric del Castillo ingresando al hospital con la ayuda de su familia.

Asimismo, se ve al actor mexicano con muchas complicaciones para mantenerse en pie por sus propios medios.

En declaraciones a medios mexicanos, Verónica del Castillo, hija mayor del actor, dio a conocer que su padre ingresó al hospital a raíz de una caída. De igual manera, informó que su cuadro era estable.

ÚLTIMA HORA: #EricDelCastillo acaba de ser ingresado en el mismo hospital en el que se encuentra #SilviaPinal. Más detalles mañana 3PM/2C sólo en #SLS. 🚨💥 pic.twitter.com/BC5p4bfAcX — Suelta La Sopa (@SueltaLaSopaTV) June 30, 2021

Germán Wing, comunicador que documentó el ingreso del actor al hospital, informó que Eric del Castillo “llegó caminando pero muy débil; se venía tambaleando, le costaba trabajo sostenerse en pie”.

“Lo pasaron por la puerta de urgencias y no sabemos en este momento qué sea, pero sí se veía ella muy preocupada. Doña Kate cruzó con Don Eric la segunda puerta de emergencia”, comentó.

Curiosamente, el hospital al que fue ingresado Eric del Castillo es el mismo en el que se encuentra internada la actriz mexicana Silvia Pinal.

La madre de Alejandra Guzmán se encuentra hospitalizada debido a varios problemas de salud producto de presión arterial alta.}

“Trancazo”

Luego de ser atendido por los médicos, el actor mexicano dio declaraciones ante los medios de comunicación para contar lo ocurrido. “Fui a visitar a mi hija Verónica y no vi un escalón y me caí”, dijo Del Castillo.

“Me fisioné. No fue quebrada, fue una fisión de un huesito. Y acá, pues me abrí la frente. Ya me operaron, me cosieron”, explicó el actor de telenovelas al comentar detalles de sus golpes.

Del Castillo también mostró su faceta humorística al decir: “Pues fue un ‘FC’: un fuerte trancazo”.