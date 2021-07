“No ha sido fácil, pero estoy tranquila”: Qué dijo Alejandra Guzmán sobre la denuncia de su hija Frida Sofía

Alejandra Guzmán se mostró positiva y tranquila con respecto a la denuncia que existe en su contra. (Foto Prensa Libre: @VentaneandoUno/Twitter)

La polémica derivada de la denuncia impuesta por Frida Sofía contra su madre y abuelo, Alejandra y Enrique Guzmán, continúa a flor de piel.

En esta ocasión, por medio de una videollamada, Alejandra Guzmán brindó una entrevista para el programa de farándula Ventaneando. En esta conversación con Patty Chapoy, la cantante mexicana habló sobre su salud mental, luego de pasar por varias clínicas de rehabilitación, y la polémica detrás de la denuncia de su hija, Frida Sofia, por abuso sexual y violencia familiar.

Para comenzar, y sin profundizar en el tema, la Reina del rock confesó que se encuentra en terapia psicológica y que actualmente está siendo medicada con antidepresivos.

“Yo he decidido estar en paz conmigo misma y dejarle las cosas con las que no puedo a Dios y salir adelante, y salir a cantar con todas las ganas que tengo, hacer una catarsis de todo lo que tiene mi corazón y mi alma con todo lo que me ha dolido hasta el fondo de mi corazón”, confesó la Reina de Corazones.

Sin mencionar el nombre de Frida Sofía, la rockera mexicana habló sobre la delicada situación que atraviesa su familia y confesó sentirse tranquila al respecto.

“No ha sido fácil, pero estoy tranquila porque sé la verdad y porque tengo fe en que pueda ayudar de alguna manera”, comentó Alejandra Guzmán en referencia a la denuncia interpuesta por su hija.

Asimismo, agregó que “esta es la prueba más dura de mi vida y a veces uno no entiende las maneras que hay para llegar a algo”.

En declaraciones previas, Frida Sofía, hija de la rockera mexicana, defendió sus acusaciones contra su madre y abuelo afirmando que la verdad saldría a flote, esto luego de que Enrique Guzmán la tachara de mentirosa e inestable emocionalmente.

Para finalizar, Guzmán mencionó que se encuentra tranquila con esta situación, ya que aunque su familia puede ser disfuncional, todos los integrantes están llenos de cariño y son transparentes.

Las declaraciones de la artista se dan luego de que su hija, Frida Sofía, presentara formalmente el pasado 11 de junio una denuncia en contra de ella y de Enrique Guzmán. Los delitos por los cuales están señalados son abuso sexual, corrupción de menores y violencia familiar.

La denuncia de Frida está respaldada por varios testimonios de personas que estuvieron alrededor de la familia Guzmán en el pasado y aseguran comportamientos extraños hacia ella.

Asimismo, junto a la denuncia interpuesta por Frida, Enrique Guzmán, su abuelo, presentó una acusación contra ella por supuesta violencia familiar.

La denuncia por abuso sexual por parte de Frida Sofía, de llegar a las últimas consecuencias, podría representar una pena de cárcel para Enrique y Alejandra Guzmán.