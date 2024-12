Ganadora del Emmy 2024 al mérito, Nikki Giovanni, muere a los 81 años

La escritora Renée Watson anunció que la poeta, activista y profesora Nikki Giovanni murió de manera pacífica el 9 de diciembre junto a su pajera Virginia Ginney Fowler.

Giovanni es recordada por sus poemas inyectados de ingenio, asombro y sabiduría en libros infantiles, así como sus participaciones en programas de televisión.

En nombre de la familia de Giovanni, Allison Ragan dijo que siempre se sintieron bendecidos por compartir el legado y el amor por su querida prima.

El pronunciamiento emitido por Ragan no indicó el motivo de muerte de Giovanni.

Giovanni fue conocida por su trabajo en derechos civiles, además publicó decenas de libros de poesía, ensayos y antologías, y más de 10 libros para niños.

Yolande Cornelia “Nikki” Giovanni nació en Knoxville, Tennessee, el 7 de junio de 1943

El sitio web de la Universidad Tecnológica de Virginia dice que Giovanni recibió su licenciatura en historia de la Universidad Fisk en 1967.

“Mi sueño no era publicar ni siquiera ser escritora: mi sueño era descubrir algo que nadie más hubiera pensado. Supongo que por eso soy poeta. Combinamos cosas de maneras que nadie más lo hace”, escribió Giovanni en su sitio web.

En su carrera, Giovani fue profesora en el Departamento de Inglés y poeta en numerosas universidades.

En 1973, la autobiografía de Giovanni fue finalista del Premio Nacional del Libro en Estados Unidos.

Su álbum “The Nikki Giovanni Poetry Collection”, fue finalista del Grammy al Mejor Álbum de Palabra Hablada en 2004.

Giovanni recibió un Emmy 2024 al mérito excepcional por el documental “Going to Mars: The Nikki Giovanni Project”. Su último libro de poesía, “The Last Book”, se publicará en el otoño de 2025.

