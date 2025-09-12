Giorgio Armani: ¿De cuánto es su fortuna y quiénes la heredarán?

El nombre de Giorgio Armani se consolidó en las pasarelas internacionales. A una semana de su deceso, medios internacionales han revelado a cuánto asciende la fortuna del diseñador y quiénes serían sus posibles herederos.

De acuerdo con diversos reportes, su fortuna oscila entre los 11 mil y los 13 mil millones de euros. Aunque Armani no tuvo hijos, el diario Clarín informó que le sobreviven tres sobrinos y una hermana.

Se trata de sus sobrinas Silvana, de 69 años, y Roberta, de 54, hijas de su hermano Sergio —quien falleció hace varios años—, así como de su sobrino Luca Camerana, de 55 años, hijo de su hermana Rosana, de 86, según ha reportado la prensa internacional.

Además, en los últimos años Armani vivió al lado de Pantaleo Dell’Orco, conocido como Leo, su pareja y mano derecha, según indican medios internacionales.

¿Quiénes heredarán la fortuna de Giorgio Armani?

Aunque no se ha revelado el contenido exacto de los documentos que dejó como testamento, medios internacionales señalan que fueron redactados en marzo de 2025.

El País indica que, como Armani no tuvo hijos ni herederos forzosos, el diseñador dispuso libremente de su herencia, la cual incluye propiedades, obras de arte, yates y el 99,9 por ciento de las acciones de Giorgio Armani S.p.A., entre otros bienes. El medio agrega que, en 2016, Armani aprobó los estatutos de la Fundación Giorgio Armani para gestionar y preservar su legado, aunque sin detallar el reparto de sus acciones.

Según el periódico italiano La Repubblica, citado por El País, sus sobrinos forman parte del Consejo de Administración de la fundación, que será liderada por Dell’Orco, Camerana y el CEO de Rothschild Italia, Irving Belloti.

Además de su legado económico, fuentes internacionales destacan que Armani fue una leyenda de la moda e ícono del estilo, y que así será recordado por sus allegados y por el mundo entero.