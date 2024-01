Gloria Trevi: el emotivo momento y la reacción del público cuando el padre de la cantante le entregó una rosa

Fue el domingo 14 cuando Trevi ofreció su espectáculo en la ciudad de Tamaulipas como parte del tour “Mi Soundtrack vol. 2”, en el que cantó los éxitos acumulados de su carrera musical.

Los seguidores de la cantante corearon en todo momento las canciones y fue evidente su emoción de ver a su artista favorita llena de energía.

Durante el concierto los fans presenciaron un momento inesperado y fue cuando Gloria Trevi se acercó al público y recibió una flor, la cual le entregó su padre.

El momento no pasó desapercibido y la cantante agradeció el detalle y dio unas palabras para su padre.

“Perdón, perdón pa, porque mi papá de verdad es el mejor papá del mundo, lo siento por los demás que dicen que es el suyo, pero es el mío”, externó la artista.

Previo al detalle, Trevi escuchó los gritos de los fans que le decían “Yoyes, Yoyes”, a lo que ella respondió: “Me encanta que me digan así, porque así me dice mi familia, después de varias cosas que hemos vivido juntos. La historia de mi vida no termina cuando termina la serie, porque la historia de mi vida es la vida de todos nosotros”.

