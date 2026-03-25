Grupo Frontera lanza “Un solo corazón”, la canción oficial de la Selección de México rumbo al Mundial 2026

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Grupo Frontera lanza “Un solo corazón”, la canción oficial de la Selección de México rumbo al Mundial 2026

A meses del inicio del Mundial 2026, Grupo Frontera lanza “Un solo corazón”, canción que será el himno de la Selección de México durante el torneo.

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Las Vegas (United States), 14/11/2025.- Grupo Frontera attends the red carpet event for the 26th Annual Latin Grammy Awards ceremony at the MGM Grand Garden Arena in Las Vegas, Nevada, USA, 13 November 2025. The Latin Grammy Awards recognize artistic and/or technical achievement, not sales figures or chart positions, and the winners are determined by the votes of their peers-the qualified voting members of the academy. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Grupo Frontera, interpreta la nueva canción del la selección mexicana rumbo al mundial 2026. (Foto Prensa Libre: EFE)

El silbido inicial del campeonato mundialista 2026 está a semanas de darse, cuando la selección mexicana se enfrente a Sudáfrica el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca. Como parte de los preparativos, el Tri dio a conocer que ya tiene himno rumbo al Mundial.

“Dale, dale, Selección, que toda tu gente hoy te quiere ver campeón”, dice el coro del himno interpretado por Grupo Frontera, agrupación conocida por su música regional mexicana.

Fue a través de un evento privado que Grupo Frontera presentó “Un solo corazón”, canción dedicada no solo al Tricolor, sino también a los aficionados mexicanos que acompañarán el sueño de la Copa en el Mundial, que se disputará en territorio mexicano, estadounidense y canadiense.

Fue en el Auditorio Blackberry, en Ciudad de México, donde la agrupación, junto a la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y Amazon Music, presentó el himno, días previos a su encuentro amistoso con Portugal.

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Medios mexicanos, como Expreso 20, destacan que Grupo Frontera fue seleccionado por Amazon Music gracias a su capacidad de conectar con diversidad de audiencias y a su reconocimiento por unir a las personas a través de la música.

Previo a presentar la canción, la Agencia EFE conversó con el vocalista de Grupo Frontera, Adelaido ‘Payo’ Solís, quien destacó que esta canción fue pensada para la selección y los aficionados.

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“Estuvimos con los jugadores de la selección mexicana, escucharon la canción antes de que saliera y la estuvieron bailando y viendo sobre qué iba”, destacó Solís. Sobre la canción, añadió que busca demostrar que los adversarios de la selección no solo enfrentan a sus jugadores, sino a todos los mexicanos.

“Siempre hemos tratado de unir con nuestra música a la gente. Somos mitad mexicanos, mitad estadounidenses, pero sabemos bien que un mexicano nace donde le da la gana”, dijo, al resaltar el orgullo de poder interpretar el himno que acompañará a la selección mexicana.

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Por su parte, Paul Forat, director de Amazon Music, destacó que la canción se encuentra en su plataforma, mientras que el video oficial se estrenará en dos semanas.

Se conoce que el videoclip fue filmado junto a la selección mexicana, con figuras como Raúl Jiménez o ‘Memo’ Ochoa. Forat habría destacado que grabar el videoclip fue una experiencia única, ya que los jugadores se contagiaron de la canción, la bailaron y la corearon de forma natural, según Expreso 20.

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ESCRITO POR:

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

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