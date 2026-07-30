“Guatemala ha sido un lugar importante en mi carrera”: Fonseca agradece el apoyo de sus admiradores y celebra el éxito de su nuevo álbum

Fonseca celebra el éxito de su reciente álbum de estudio, una producción que el artista colombiano define como una obra íntima, honesta y profundamente conectada con sus raíces.

Con varios reconocimientos en la industria musical internacional, entre ellos varios Latin Grammy, Fonseca afirmó que el álbum Antes que el tiempo se vaya, publicado en abril pasado, surgió como un llamado profundo a valorar el tiempo, honrarlo y vivir con intención.

Recientemente, el cantautor colombiano conversó con Prensa Libre y, durante una entrevista, dio detalles de su reciente disco, que incluye 12 canciones y en el que recorre distintos géneros y emociones, mientras mantiene el sello auténtico que lo ha convertido en un referente de la música latina.

“Definitivamente este álbum es reflexivo y creo que el título como tal de Antes que el tiempo se vaya me gusta verlo como un llamado de atención para todos, en el buen sentido de la palabra. Entender esa importancia del tiempo, honrarlo, aprovecharlo, pero, sobre todo, estar presente”, dijo Fonseca.

“Muchas veces, con tanta información y tantas cosas que vivimos en nuestro día a día, en este mundo digital, de inteligencia artificial, de plataformas y redes sociales, muchas veces se nos va pasando como ese gran poder que es estar presente y aprovechar el tiempo. Entonces, definitivamente, creo que sí es un álbum reflexivo y me encanta que cada una de las canciones y sus títulos evidencien que tienen, de alguna u otra manera, que ver con todo el contexto y con todo el concepto del tiempo”, agregó el cantautor colombiano.

El aporte de Juanes

De acuerdo con Fonseca, su reciente producción discográfica incluye temas que lo conectan con sus inicios, como Loco enamorado y Parte por parte. Sin embargo, destacó incursiones en sonidos tropicales como el merengue, la salsa y la cumbia.

“Tener a Juanes haciendo merengue es lo máximo porque creo que nadie imaginó que entrara en este género. Aunque él es amante de la música tropical y latina y ha hecho, obviamente, muchas fusiones en su carrera”, dijo.

Fonseca recalcó que en su nuevo álbum predominaron muchos factores y que eso le permitió mantener su autenticidad. Por ello privilegió la amistad con grandes músicos como Juanes, quien aportó su calidad humana y experiencia.

“Con Juanes habíamos hecho un par de colaboraciones antes —Y tú (2015) y Alguna vez (2017)— y siempre nos había quedado pendiente hacer una colaboración tropical. Y cuando empezamos a escribir esta canción con Andy Clay, que fue el coproductor con el que hice todo el álbum y con quien escribí y también coescribí todo el álbum, inmediatamente nos imaginamos a Juanes y lo llamé, lo invité, le encantó la idea”, comentó Fonseca.

“Digamos que ahí está la magia de un artista como Juanes, porque no importa el género donde lo pongas, igual su sello se siente completamente claro, no solamente con su voz, sino con su guitarra, y ese solo que hizo en Antes que el tiempo se vaya, el tema que dio título al disco, pues es una maravilla, porque le da también todo el sabor, pero sobre todo, todo el sello de su música”, añadió.

Otros colaboradores

Además de Juanes, en el álbum destacan artistas como Rubén Blades, Manuel Medrano, Nanpa Básico, Rawayana y Río Roma, por lo que Fonseca consolidó un proyecto diverso y profundamente colaborativo en el que incursionó con distintos sonidos.

“Lo que más he soñado desde siempre es tener mi sello a través de mi música y poderme dar esa libertad de explorar con distintos géneros, pero siempre desde mi interpretación y desde mi orilla. El poderme pasear por el reggae, el vallenato, el merengue o el latín pop, proponiéndolo desde mi sonido, es no solamente una bendición, sino una delicia”, añadió Fonseca.

“Poder colaborar con Rawayana, una tremenda banda, y tremendos talentos como el maestro Rubén Blades, con Río Roma, así como creativos como Nanpa Básico y Manuel Medrano. La verdad es que cuando veo las colaboraciones que tengo en este álbum realmente me siento muy honrado. Y no lo digo por un tema de diplomacia, sino porque, de verdad, es un lujo tener a cada uno de los invitados, quienes me acompañaron a dar esa vuelta a través de mis gustos personales. Por eso realmente me siento muy orgulloso de este álbum”, dijo.

El deseo de colaborar con artistas guatemaltecos

El sonido de Fonseca es, sin duda, uno de los más reconocibles dentro de la música latina actual. Su inconfundible tonalidad de voz —cálida, honesta y cargada de emoción— se convierte en el vehículo perfecto para interpretar letras profundas, cercanas y llenas de significado. Y si de colaboraciones se trata, el cantautor colombiano ha demostrado su cercanía con Guatemala y, en esta ocasión, confesó con qué artistas guatemaltecos le gustaría colaborar.

“Yo siempre estoy abierto a las colaboraciones porque han sido parte esencial de mi carrera y me encantaría colaborar con Gaby Moreno, que me parece increíble, así como con el maestro Ricardo Arjona, pues, ni hablar. Creo que hay tanto talento en Guatemala que claro que sí me gustaría colaborar con algún artista de ese país, y es que en las colaboraciones pasa algo que es increíble, porque, literal, es el encuentro de dos mundos”, destacó el cantautor colombiano.

“Uno como artista empieza a descubrir unas sinergias que son mágicas. Siento que las colaboraciones deben siempre pasar desde ese lado de admiración mutua, desde algo muy orgánico, más que estratégico, y ojalá algún día se diera alguna colaboración con un artista guatemalteco, claro que sí”, enfatizó.

Un álbum lleno de gratitud

Antes que el tiempo se vaya es un álbum que también incluye temas como Celebrar y Ahí estabas tú, que resaltan la gratitud, y Enamorarte mil veces, considerado como una vitamina emocional y una oda al amor.

“Para mí esa canción de Enamorarte mil veces es un mantra para mantener el amor vivo y creo que definitivamente es muy importante seguir insistiendo en que no se muera el amor, porque eso depende, al final del día, de la insistencia y de la persistencia también en mantener siempre ese amor vivo”, insistió Fonseca.

El saludo especial para Guatemala

El cantautor colombiano continúa marcando a toda una generación con canciones que celebran la vida, el amor, la identidad y la gratitud. Este nuevo proyecto, Antes que el tiempo se vaya, representa una evolución artística que combina sus raíces tropicales con nuevas exploraciones sonoras.

“Para toda mi gente en Guatemala, decirles que saben lo que los quiero, la gratitud inmensa que tengo yo con este país, porque ha sido un lugar demasiado importante en mi carrera desde el principio, y contarles que muy pronto estaremos anunciando nuestra gira Antes que el tiempo se vaya Tour, y ya verán la fecha que tendremos en Guate, que para mí siempre es una emoción gigante regresar, porque tengo los mejores recuerdos y memorias de estar allá. Les envío un abrazo grande para todos”, concluyó Fonseca.

El cantante colombiano Fonseca promociona su más reciente álbum "Antes que el tiempo se vaya". (Foto Prensa Libre: EFE)

Discografía de Fonseca

Álbumes de estudio

Fonseca (2002)

Corazón (2005)

Gratitud (2008)

Ilusión (2011)

Conexión (2015)

Agustín (2018)

Viajante (2022)

Tropicalia (2024)

Antes que el tiempo se vaya (2026)

Álbumes en directo