Guatemala Jazz Festival 2026: Fechas, horarios, grupos, escenarios y otros detalles de esta fiesta musical

Con una Jam session a cargo de Dina Ramírez Quintet & Guests, la calle peatonal de 4 Grados Norte reunió a los amantes de la música local como antesala a la fiesta internacional del jazz que se realizará en Guatemala.

De acuerdo con los organizadores, desde su creación en el 2001, el Guatemala Jazz Festival ha presentado al público de la Ciudad de Guatemala, Antigua y Quetzaltenango, cientos de conciertos y decenas de bandas internacionales.

Ana Silvia Ramírez, directora del El Instituto Guatemalteco Americano (IGA), inauguró oficialmente le Festival.

“La palabra que domina mi pensamiento ahora que lanzamos el Festival es agradecimiento. Gracias por estar siempre con nosotros. A los músicos, como los de esta noche y todos los que nos han acompañado y gracias al público que cada año visita nuestros escenarios y disfruta del jazz”, indicó Ramírez.

Durante la noche del martes 17, la apuesta sonora de Ramírez alegró un recinto que contó con la colaboración de la Alcaldía Auxiliar de la zona 4, vecinos y comercios del barrio.

Dina Ramírez estuvo acompañada por Antonio Monterroso (guitarra), Allan Urbizo (piano), Alejandro Álvarez (contrabajo), y David Batz (batería).

Dina Ramírez Quintet & Guests durante el lanzamiento del Guatemala Jazz Festival 2026. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Somorrostro y The Eye of the Hurricane fueron los temas con los que comenzaron la velada. Además, la antesala del Guatemala Jazz Festival 2026 contó con la presencia de Danni Labbé, quién interpretó ¿Será? Y The Nearness of You.

Danni Labbé comparte escenario con Dina Ramírez Quintet & Guests durante el lanzamiento del Guatemala Jazz Festival 2026. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

La guatemalteca Kathy Palma también subió al escenario y dio muestra de su excelencia y de su evolución musical e interpretó O Nada y Cry me a River.

Kathy Palma comparte escenario con Dina Ramírez Quintet & Guests durante el lanzamiento del Guatemala Jazz Festival 2026. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

“Gracias por estar acá, por acompañarnos y apoyar nuestra música. Ha sido un privilegio compartir con Danni, con Kathy, y con todos los músicos esta noche. Por favor, asistan al Festival y sigan apoyando lo que se crea en Guatemala”, dijo Dina Ramírez y cerró la velada con el tema 1691.

Qué se espera del Guatemala Jazz Festival 2026

Este año se espera la asistencia de más de 7 mil personas al Festival, organizado por el IGA en estrecha colaboración con 20 embajadas y centros binacionales acreditados en el país e instituciones educativas.

Cuántos conciertos se realizarán en el Guatemala Jazz Festival 2026

Según la organización, este año se llevarán a cabo 27 conciertos de 16 grupos provenientes de 9 países.

Cuándo se realizará el Guatemala Jazz Festival 2026

Del 2 de marzo al 5 de abril.

Costo de admisión para los conciertos

Todos los conciertos son gratuitos y para solicitar boletos, deberán ingresar al sitio oficial https://jazz.iga.edu/

Países y grupos participantes en el Guatemala Jazz Festival 2026

Alemania: Malstrom / Pauline Réage

Malstrom / Pauline Réage Colombia: Geografías Band

Geografías Band España: Antonio Lizana & Adriano Lozano / Jorge Pardo

Antonio Lizana & Adriano Lozano / Jorge Pardo Estados Unidos: Afina-Dos Trio

Afina-Dos Trio Francia: Minor Sing

Minor Sing Guatemala: Big Band Municipal / Imox Jazz / Mark Fusion / Roberto Estrada Jazz Band / UDV Jazz Combos

Big Band Municipal / Imox Jazz / Mark Fusion / Roberto Estrada Jazz Band / UDV Jazz Combos Italia: Antonio Onorato Neapolitan Avantgarde Quartet / Raphael Gualazzi

Antonio Onorato Neapolitan Avantgarde Quartet / Raphael Gualazzi México: Javo Barrera

Javo Barrera Suiza: Bass Drum People

Cuáles son las ciudades sedes para el Guatemala Jazz Festival 2026

Ciudad de Guatemala

Antigua Guatemala

Quetzaltenango

Los Escenarios para el Guatemala Jazz Festival 2026

1. Plaza Obelisco

Bulevar Los Próceres y Avenida Las Américas, zona 10

2. Teatro Dick Smith

Instituto Guatemalteco Americano IGA

Ruta 1 4-05, zona 4, Ciudad de Guatemala

3. Centro de Formación de la Cooperación Española (CFCE)

6a. Ave Norte, entre 3a. y 4a. calle, Antigua Guatemala

4. Santo Domingo del Cerro

Km. 42.5 Santa Inés del Monte Pulciano, Antigua Guatemala

5. Parque Intercultural de Quetzaltenango

4a. Calle entre 19 y 21 avenida Zona 3, Quetzaltenango

Calendario de conciertos del Guatemala Jazz Festival 2026