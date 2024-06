María Isabel Amorín, una de las científicas más destacadas de Guatemala, ha sido premiada recientemente en Reino Unido por el desarrollo de una tecnología que busca apoyar principalmente el tratamiento de las aguas residuales.

Por medio de la Embajada Británica en Guatemala, se supo este 11 de junio que la guatemalteca obtuvo el Chevening Alumni Award 2024 por sus "contribuciones a proyectos con un enfoque de desarrollo sostenible".

"Me siento muy contenta, acabo de regresar de la ceremonia que hubo en Londres, y me siento muy feliz por ser reconocida como becaria, gracias a una beca que me permitió estudiar ciencias en esa parte del mundo", dijo María Isabel en una entrevista dada a Prensa Libre.

Amorín formó parte de Chevening, que es un programa global de becar que da el gobierno del Reino Unido y que da la oportunidad a profesionales de desarrollarse en cualquier materia de cualquier universidad de ese lugar.

La guatemalteca desarrolló una tecnología que consiste en la producción de un polímero a partir de desechos de cáscaras de camarón, esto con el objetivo de tratar las aguas residuales.

