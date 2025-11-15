Guatemaltecos llegan al Obelisco a la inauguración del Festival del Árbol Gallo

Desde tempranas horas de la tarde, las familias guatemaltecas comenzaron a llegar al Obelisco de la Ciudad Capital para disfrutar del espectáculo de inauguración del Festival del Árbol Gallo, que en este 2025 celebra cuatro décadas.

Desde tempranas horas las familias guatemaltecas comenzaron a llegar al Obelisco. (Foto Prensa Libre: Erick Ávila)

La inauguración, según anunciaron los organizadores, incluirá un espectáculo con nieve artificial, luces y lásers, para conmemorar las cuatro décadas que tiene de ser parte de la época navideña de los guatemaltecos.

Las familias llegan con niños de todas edades a disfrutar del festival. (Foto Prensa Libre: Erick Ávila)

Los organizadores harán un despliegue de tecnología de iluminación avanzada este sábado por la noche en la inauguración del Festival Árbol Gallo en el Obelisco.

Personajes de la temporada reciben a las familias. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila)

Como parte del festival también se encenderán las luces del arriate central de la Avenida Reforma, Avenida Las Américas, bulevar Liberación y el bulevar Los Próceres, así como el Paseo de la Sexta, en la zona 1 capitalina.

Este año, el festival llega a 203 parques en todo el país, con decoración y figuras navideñas que se activarán al ritmo de la música de la época. La fusión de luces y melodías buscará crear un ambiente mágico que conecte a las familias con el espíritu navideño, dijeron los organizadores.

Los tradicionales gorros de Santa Claus se observan en los asistentes a la inaguración del Árbol Gallo. (Foto Prensa Libre: José Sánchez)

El árbol principal del Festival del Árbol Gallo es el del Obelisco. Sin embargo, como cada año, la noche de este sábado se encenderán otros 33, ubicados en diferentes lugares del país.