Escenario
Guatemaltecos llegan al Obelisco a la inauguración del Festival del Árbol Gallo
Familias guatemaltecas esperan este sábado en el Obelisco para disfrutar del espectáculo e iluminación del Árbol Gallo, que este 2025 celebra su 40 aniversario.
Los guatemaltecos esperan con ilusión que se encienda el Árbol Gallo. (Foto Prensa Libre: Erick Ávila)
Desde tempranas horas de la tarde, las familias guatemaltecas comenzaron a llegar al Obelisco de la Ciudad Capital para disfrutar del espectáculo de inauguración del Festival del Árbol Gallo, que en este 2025 celebra cuatro décadas.
La inauguración, según anunciaron los organizadores, incluirá un espectáculo con nieve artificial, luces y lásers, para conmemorar las cuatro décadas que tiene de ser parte de la época navideña de los guatemaltecos.
Los organizadores harán un despliegue de tecnología de iluminación avanzada este sábado por la noche en la inauguración del Festival Árbol Gallo en el Obelisco.
Como parte del festival también se encenderán las luces del arriate central de la Avenida Reforma, Avenida Las Américas, bulevar Liberación y el bulevar Los Próceres, así como el Paseo de la Sexta, en la zona 1 capitalina.
Este año, el festival llega a 203 parques en todo el país, con decoración y figuras navideñas que se activarán al ritmo de la música de la época. La fusión de luces y melodías buscará crear un ambiente mágico que conecte a las familias con el espíritu navideño, dijeron los organizadores.
El árbol principal del Festival del Árbol Gallo es el del Obelisco. Sin embargo, como cada año, la noche de este sábado se encenderán otros 33, ubicados en diferentes lugares del país.