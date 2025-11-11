Festival Árbol Gallo 2025: rutas alternas al Obelisco, horarios pico y recomendaciones de tránsito

La Plaza del Obelisco, en la Ciudad de Guatemala, será el epicentro de la celebración navideña este sábado 15 de noviembre, cuando se inaugure el tradicional Festival Árbol Gallo 2025, evento que atraerá a cientos de guatemaltecos y podría complicar el tránsito vehicular.

Como cada año, la zona 10 verá nacer la luz de la Navidad en uno de los eventos más tradicionales de la época, que este año incluirá espectáculo de luces láser, fuegos artificiales y una función especial de nieve. Áreas como la avenida Las Américas y la Reforma también se llenarán de luz con la integración de al menos 24 imágenes luminosas.

La actividad está programada para iniciar a las 16 horas, con juegos para niños y actividades familiares. Su punto máximo será a las 19 horas, cuando se dé inicio al encendido del tradicional Árbol Gallo.

Como en cada edición, el tránsito vehicular es uno de los puntos a considerar, principalmente en la Plaza del Obelisco, ya que es un punto de encuentro entre las zonas 4, 9 y 10.

Según Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, se prevé que la asistencia de vecinos capitalinos y visitantes comience a partir de las 14 horas, quienes, con el pasar de las horas, comenzarán a ubicarse en los arriates y áreas verdes del Obelisco.

Montejo detalló que se espera la mayor concentración de público a partir de las 18 horas, momento en el que el tránsito podría incrementarse considerablemente en el área.

Debido a la magnitud del evento, el vocero advirtió que el tránsito podría detenerse pasadas las 19 horas en las zonas cercanas. “Es importante tener en cuenta que, durante el encendido de las luces, el tránsito vehicular podría detenerse en sectores como los bulevares Los Próceres, Liberación, Reforma y la avenida de Las Américas”, resaltó.

Rutas alternas sugeridas

Para quienes no participen en el evento, Montejo recomendó utilizar rutas alternas como:

Bulevar Los Próceres (pasando por debajo del Obelisco)

Bulevar Liberación

Vista Hermosa

Avenida La Castellana

El Trébol

Avenida Bolívar

Recomendaciones para asistentes

Para quienes asistirán al evento, Montejo hizo una serie de recomendaciones para evitar accidentes o situaciones de riesgo: