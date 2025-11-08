Festival Árbol Gallo 2025 llega a Xela con nieve y show de luces: fecha, hora y actividades programadas

Entre música, luces y en compañía de las familias guatemaltecas, Quetzaltenango encenderá el espíritu navideño con el tradicional encendido del Árbol Gallo 2025, un momento que forma parte de las tradiciones propias de la época navideña en Guatemala.

A diferencia de la Ciudad de Guatemala y de los otros 32 puntos del país donde el Árbol Gallo se encenderá este 15 de octubre, Quetzaltenango celebrará el festival en una fecha distinta. Según los organizadores, el objetivo es llevar hasta el occidente del país el espectáculo presentado en el Obelisco.

El festival, que iniciará a las 16 horas, incluirá actividades familiares como globoflexia, pintacaritas, música y dinámicas para los más pequeños del hogar. El espectáculo principal comenzará a las 19 horas, momento en que las luces iluminarán la ciudad con un show de luminotécnica.

El árbol, que incorporará tecnología especial, será la atracción principal. Se contará con espectáculos de rayos láser, fuegos artificiales y la presentación de una banda musical.

Una de las novedades de esta edición será el show de nieve real, que dará un ambiente navideño a los asistentes. Este año, el evento lleva por lema “Enciende lo mejor de ti”.

Según los organizadores, el árbol contará con tecnología que “crea una experiencia emocionante, con árboles que brillan y se mueven en perfecta sincronía con la música, envolviendo a los espectadores en una atmósfera de alegría y celebración”, por lo que se invita a la población a participar del evento.

El árbol podrá ser visitado por las familias desde el 23 de noviembre hasta el 6 de enero del 2026. Ofrecerá un espectáculo de luces de 17.30 a 24.00 horas. Los días 24 y 31 de diciembre tendrá horarios especiales y permanecerá iluminado hasta las 5.00 horas del día siguiente.

Fecha:

22 de noviembre

Hora:

A partir de las 19 horas

Lugar:

Plaza Japón, zona 3 de Quetzaltenango

Entrada:

El evento tendrá entrada libre

