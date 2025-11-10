Festival Árbol Gallo 2025: fecha, ubicaciones y avenidas que se iluminarán con adornos gigantes esta Navidad

La magia de la Navidad ya se siente en el ambiente y, como cada año, la celebración del Festival Árbol Gallo traerá alegría no solo por la iluminación del árbol en la Plaza del Obelisco de la Ciudad de Guatemala, sino también por el despliegue de 24 adornos navideños en las cercanías de la plaza.

Las figuras gigantes iluminadas, propias de la época navideña, serán colocadas en la avenida La Reforma y la avenida Las Américas, para que las familias puedan disfrutar de personajes únicos durante esta temporada.

Los adornos estarán distribuidos en 20 puntos alrededor del Obelisco. Estos fueron presentados por primera vez en 2023, con 15 diseños únicos; dos años después, incrementan a 24 y se consolidan como uno de los principales atractivos en este punto de la ciudad.

Según los organizadores, la presentación de las figuras incluirá un recorrido oficial para que los visitantes puedan explorarlas. El trayecto iniciará en la avenida La Reforma y 7 calle, zona 10, y se extenderá hasta la avenida Las Américas y 20 calle, zona 13.

Estos adornos serán inaugurados junto con el tradicional Árbol Gallo el próximo 15 de noviembre y estarán disponibles del 16 de noviembre al 6 de enero del 2026. Se iluminarán, junto con el árbol, de 17.30 a 24 horas.

Puntos de instalación de las figuras luminarias

Avenida La Reforma y 7 calle, zona 10

Avenida La Reforma y 9 calle, zona 10

Avenida La Reforma y 10 calle, zona 10

Avenida La Reforma y 11 calle, zona 9

Avenida La Reforma y 12 calle, zona 10

Avenida La Reforma y 13 calle, zona 10

Avenida La Reforma y 14 calle, zona 10

Avenida La Reforma y 15 calle, zona 9

Avenida Las Américas y 3 calle, zona 13 (dos figuras)

Avenida Las Américas y 7 calle, zona 13

Avenida Las Américas y 9 calle, zona 13

Avenida Las Américas y 10 calle, zona 13

Avenida Las Américas y 12 calle, zona 13

Avenida Las Américas y 14 calle, zona 14 (dos figuras)

Avenida Las Américas y 15 calle, zona 13

Avenida Las Américas y 16 calle, zona 14

Avenida Las Américas y 17 calle, zona 13 (tres figuras)

Avenida Las Américas y 19 calle, zona 13

Avenida Las Américas y 20 calle, zona 13

Encendido del Árbol Gallo

Como es tradición, el Árbol Gallo será el centro de la celebración, que se inaugurará el 15 de noviembre a las 19 horas. Previamente, los organizadores anuncian que desde el camellón se realizarán diversas actividades para toda la familia a partir de las 16 horas.

Durante el evento, el público podrá disfrutar de actividades como globoflexia, pintacaritas y juegos con premios para los ganadores. Antes del encendido también se ofrecerá un show luminotécnico, con música y luces láser.

Para este año, se tiene previsto un nuevo espectáculo: la incorporación de nieve artificial. Uno de los organizadores detalló en la rueda de prensa que este atractivo se presentará tras el encendido del árbol.