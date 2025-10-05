Guns N’ Roses cumple en El Salvador con un concierto emotivo y deleita a fanáticos centroamericanos

Luego de la espera de 15 años, los salvadoreños presenciaron un nuevo concierto de la banda estadounidense liderada por Axl Rose.

En esta ocasión, el Estadio Nacional Jorge "El Mágico" González, en la ciudad de San Salvador, fue testigo de la presencia de admiradores que abarrotaron el recinto la noche del sábado 4 de octubre.

Desde junio pasado se confirmó que Guns N' Roses ofrecería un show en El Salvador y eso motivó a fanáticos locales y de países vecinos como Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, a organizarse y viajar al recinto en el que se olvidaron fronteras y que permitió la unión gracias a la música y la nostalgia por escuchar a una de las bandas emblemáticas del rock mundial.

La banda recordó su única presentación en ese país y previo al nuevo concierto se pronunció en redes sociales. Además, publicó un mensaje en el que sus músicos evidenciaron el deseo por interpretar sus éxitos.

“De vuelta a San Salvador por primera vez desde 2010. ¡No aguantamos la espera!”, dijo la banda, mientras que fanáticos respondieron con diversos comentaron en los que evidenciaron su agradecimiento por su legado y por visitar nuevamente las tierras salvadoreñas.

El show

Durante aproximadamente tres horas, los Guns N’ Roses se apoderaron del escenario e interpretaron un repertorio que hizo vibrar "El Mágico" González, recinto en el que los fanáticos corearon todas las canciones y disfrutaron de una velada roquera.

Guns N' Roses ofrece concierto en el Estadio "El Mágico" González, en El Salvador. (Foto Prensa Libre: Cortesía Guns N' Roses)

El concierto comenzó con el poder de Welcome to the Jungle y los asistentes ovacionaron a Axl Rose -voz-, Slash -guitarra-, Duff McKagan -bajo-, Richard Fortus -guitarra-, Dizzy Reed -teclados-, Isaac Carpenter -batería-, y Melissa Reese -teclados.

Llenos de nostalgia, pero convencidos de escuchar a sus ídolos, fanáticos de todas las edades y distintas nacionalidades disfrutaron de éxitos como Don't Cry, Live and Let Die, Knockin' on Heaven's Door y Sweet Child O'Mine, entre otras.

Luego de la espera de 15 años, los Guns N' Roses ofrecen concierto en El Salvador. (Foto Prensa Libre: Cortesía Guns N' Roses)

Los músicos agradecieron el apoyo masivo, la energía que se vivió en tierras salvadoreñas y complacieron a sus admiradores con November Rain, uno de los temas que especialistas en la música global lo catalogan como himno del rock.

El concierto concluyó con gran energía, y Guns N’ Roses se despidió del “Mágico” González con Paradise City, una de sus canciones más icónicas por su cruda fuerza y potentes riffs de guitarra, que desataron la euforia de su fanaticada. Muchos la catalogaron como una de las presentaciones más esperadas en la región.