Niños escuchan por primera vez a Guns N’ Roses y así fue su reacción

Niños reaccionan al escuchar la música de de Guns N' Roses. (Foto Prensa Libre: YouTube/FBE)

Durante un clip de casi 10 minutos un grupo de niños escuchó algunas canciones de Guns N’ Roses en Kids React To, programa de Fine Brothers Entertainment, que se basa en grabar a menores de 5 a 14 años para que den su opinión honesta y sobre videos virales, películas, y estrellas de la música, entre otros. Además, grabran sus reacciones.

En marzo de 2017, un grupo de niños escuchó por primera vez, algunos temas de Guns N´ Roses y cada uno mostró una reacción distinta y emitió opinión respecto a la agrupación.

“¡Que raro!”, “¡Oh, me encantó”, “Se siente muy fuerte”, “Se ve que pusieron mucho esfuerzo en la canción”, y “!Esto es rock pesado!”, fueron algunos comentarios de los niños al escuchar Welcome to the Jungle, del álbum Appetite for Destruction lanzado en 1987.

“¿Hace 30 años?”, “¡Qué locura!”, y “Bien, buena música”, fueron algunas respuestas de los participantes cuando les dijeron a qué banda escucharían.

Cuando les preguntaron ¿Por qué piensa a que a la gente les gusta mucho? Respondieron así: “Porque son maravillosos y su música es grandiosa”, “Algunas canciones son bellas otras son un poco locas”, “Sus canciones son pegajosas…no puedo sacarlas de adentro”.

Los niños también observaron una foto del vocalista Axl y el guitarrista de la banda Slash y opinaron sobre el aspecto y cabello de los músicos.

Mr. Brownstone (1987), Paradise City, (1987), My Michelle (1987), Sweet Child o´ Mine (1987), Live and Let Die (1991) y November Rain (1991), fueron otros temas que también escucharon los participantes.

Contenido relacionado:

> Guns N’ Roses rinde homenaje a Kobe Bryant y le dedica el tema “Knockin’ On Heaven’s Door”

> ¿Guns N’ Roses en Guatemala? Qué dice Duff McKagan al respecto

> “Sweet Child O’ Mine”, el videoclip de Guns N’ Roses que impone récord en YouTube