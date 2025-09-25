Hallan en Perú al colombiano Diego Londoño tras dos años desaparecido

Diego Londoño, filósofo e intérprete colombiano de 41 años, fue localizado en Chiclayo, Perú, tras permanecer desaparecido durante dos años luego de ser diagnosticado con demencia senil, periodo en el que su familia lo buscó intensamente. Su paradero se conoce gracias a la influencer y empresaria ecuatoriana Amy Solano, quien publicó un video viral donde Londoño aparece en el fondo.

Durante su ausencia, la familia de Londoño solamente recibía reportes ocasionales sobre avistamientos en diferente pueblos y ciudades de Latinoamérica. Antes de que su enfermedad cambiara su vida, participaba activamente en el entorno cultural y educativo de Colombia. Sus hermanas, Marta y Lucía Londoño, aseguran que se destacaba como profesor de inglés, italiano, y alemán. Era recordado por su naturaleza tranquila y su afición a las artes. "Su pasión era enseñar y compartir conocimiento. Por eso duele tanto que ahora esté deambulando, sin recordar quién es", expresó una de ellas.

Hasta ese momento, su familia solicitaba a autoridades de Colombia y Perú que activaran los protocolos de búsqueda y le brindaran atención médica especializada, ya que el tiempo era crítico debido a su diagnóstico.

A lo largo de la búsqueda, Solano viajó por su cuenta a Perú, tras haber recibido miles de mensajes que aseguraban que Londoño había sido visto en una iglesia pentecostal en Máncora. Según Infobae, el primer día de investigaciones no proporcionó pistas concretas sobre el paradero del hombre. Aunque la creadora de contenido mantenía la esperanza de encontrarlo.

Más tarde, a través de sus redes sociales, confirmó que Londoño había sido localizado. Se anunció que el artista se encuentra bajo custodia de la Policía Nacional de Perú (PNP) en una comisaría de Chiclayo, y que las autoridades locales ya habían notificado a su familia, que llevaba más de dos años sin tener noticias de él.

De acuerdo a Noticias Caracol, la empresaria declaró que "no se trata de ninguna detención que le permita a la Policía restringir su libertad. No obstante, estamos haciendo todo lo posibles para que pueda llegar a la frontera, donde podré recibirlo y gestionar muchas cosas una vez que esté en el país".