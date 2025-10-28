Halloween en Guatemala: Presentan “Noche de Terror”, una obra teatral basada en los relatos de Edgar Allan Poe

La Maleta Producciones presenta “Noche de Terror”, una puesta en escena que se podrá disfrutar durante la temporada de Halloween y que revive la narrativa de Edgar Allan Poe.

Noche de Terror - La maleta producciones - Edgar Allan Poe - Halloween

En la temporada de Halloween en Guatemala, podrá disfrutar de esta obra de terror en el Teatro Lux, zona 1 capitalina. (Foto Prensa Libre: La maleta producciones)

El terror, el misterio y lo sobrenatural se entrelazan para crear atmósferas hipnóticas en cada palabra de los relatos del célebre autor estadounidense Edgar Allan Poe (1809-1849). Estos universos literarios cobrarán vida en el escenario guatemalteco gracias a la propuesta dramatúrgica de La Maleta Producciones durante la temporada de Halloween.

Según la sinopsis, la obra es una adaptación de los cuentos “Ligeia” y “Eleonora”, e incluye fragmentos de diversos poemas de Poe.

En esta versión, se presenta a un Poe atormentado por el recuerdo de su difunta primera esposa, a quien no puede olvidar a pesar de haberse casado nuevamente. Esta obsesión da paso a la aparición de un ente maligno que se apodera de su hogar y atormenta a Lady Rowena, su segunda esposa, hasta manifestarse a través de su cuerpo.

De acuerdo con los organizadores, “la obra combina danza contemporánea, ópera, música en vivo y teatro de terror, ofreciendo una experiencia inmersiva y estremecedora”.

Fecha

31 de octubre de 2025

Hora

20.30 horas

Lugar

Teatro Lux ubicado en la Sexta Avenida, 11-02 zona 1 capitalina.

Precios de preventa

Platea Central Q200.00

Platea Lateral Q175.00

Precios durante el día del evento

Platea Central Q225.00

Platea Lateral Q200.00

Venta de entradas

Puede adquirirlas en https://fanaticks.live/entradas/noche-de-terror-posesion-demoniaca

La maleta producciones - Noche de terror
Afiche oficial del evento. (Foto Prensa Libre: La Maleta Producciones)

Reparto

  • Brenda Santizo
  • Nelson Ortíz
  • Holdy Salazar
  • Nadia Méndez
  • Diego Alejandro Sierra
  • Karen Pineda
  • Jeny Castillo
  • Alan Martínez
  • Ulises Chuc (cello)
  • Cynthia Hernández
  • Paula Escobar
  • Astrid Morales

María Alejandra Guzmán

Periodista y redactora con experiencia en tendencias digitales relacionadas con arte, cultura, salud, tecnología, bienestar y otras temáticas similares.

