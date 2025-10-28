Halloween en Guatemala: Presentan “Noche de Terror”, una obra teatral basada en los relatos de Edgar Allan Poe

El terror, el misterio y lo sobrenatural se entrelazan para crear atmósferas hipnóticas en cada palabra de los relatos del célebre autor estadounidense Edgar Allan Poe (1809-1849). Estos universos literarios cobrarán vida en el escenario guatemalteco gracias a la propuesta dramatúrgica de La Maleta Producciones durante la temporada de Halloween.

Según la sinopsis, la obra es una adaptación de los cuentos “Ligeia” y “Eleonora”, e incluye fragmentos de diversos poemas de Poe.

En esta versión, se presenta a un Poe atormentado por el recuerdo de su difunta primera esposa, a quien no puede olvidar a pesar de haberse casado nuevamente. Esta obsesión da paso a la aparición de un ente maligno que se apodera de su hogar y atormenta a Lady Rowena, su segunda esposa, hasta manifestarse a través de su cuerpo.

De acuerdo con los organizadores, “la obra combina danza contemporánea, ópera, música en vivo y teatro de terror, ofreciendo una experiencia inmersiva y estremecedora”.

Fecha

31 de octubre de 2025

Hora

20.30 horas

Lugar

Teatro Lux ubicado en la Sexta Avenida, 11-02 zona 1 capitalina.

Precios de preventa

Platea Central Q200.00

Platea Lateral Q175.00

Precios durante el día del evento

Platea Central Q225.00

Platea Lateral Q200.00

Venta de entradas

Puede adquirirlas en https://fanaticks.live/entradas/noche-de-terror-posesion-demoniaca

Afiche oficial del evento. (Foto Prensa Libre: La Maleta Producciones)

Reparto

Brenda Santizo

Nelson Ortíz

Holdy Salazar

Nadia Méndez

Diego Alejandro Sierra

Karen Pineda

Jeny Castillo

Alan Martínez

Ulises Chuc (cello)

Cynthia Hernández

Paula Escobar

Astrid Morales

