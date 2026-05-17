“Hasta que esté muerto y enterrado”: Documental revive las últimas palabras de John Lennon, horas antes de su asesinato

La última entrevista al músico británico y fundador de The Beatles, John Lennon, realizada horas antes de su asesinato, fue revelada en un documental presentado en el Festival de Cannes del 2026.

La producción, titulada John Lennon: The Last Interview, rescata una conversación inédita del músico, grabada el 8 de diciembre de 1980 por la cadena de radio RKO, en el apartamento que compartía con su esposa, Yoko Ono, en el edificio Dakota, en la Ciudad de Nueva York.

En el diálogo, Lennon declaró que su trabajo no estaría terminado “hasta que estuviera muerto y enterrado”, y expresó su esperanza de que ese momento llegara “en mucho, mucho tiempo”.

“Considero que mi trabajo no estará terminado hasta que esté muerto y enterrado, y espero que eso sea en mucho, mucho tiempo”, se escucha al inicio del documental. Sin embargo, horas después de pronunciar esas palabras, fue asesinado a balazos a la salida del inmueble.

La entrevista, de tres horas y media, fue realizada por el periodista Dave Sholin y la productora Laurie Kaye, con el fin de promocionar el disco Double Fantasy, que Lennon y Ono habían lanzado semanas antes.

Lennon señaló a Yoko Ono como su fuente de inspiración y compartió sus planes de grabar un segundo álbum en conjunto y, quizá, un tercero junto a ella.

Entre otros asuntos, se refirió a John F. Kennedy, expresidente de Estados Unidos, como un símbolo de esperanza a causa de su muerte, así como a su arrepentimiento por no haber sido un padre presente para su hijo mayor, Julian, fruto de su matrimonio con Cynthia Powell.

Esas y otras partes del registro sonoro fueron utilizadas para el documental John Lennon: The Last Interview, dirigido por Steven Soderbergh, que se estrenó el viernes 15 de mayo del 2026 en el Festival de Cannes.

Al presentar su trabajo, el director expresó a la revista Variety que Lennon y Ono fueron muy libres durante la conversación.

“Me sorprendió lo abiertos y entusiasmados que estaban para hablar. Todo lo que dijeron hace 45 años no solo sigue siendo relevante hoy. Es aún más relevante en términos de relaciones, política y cómo nos tratamos unos a otros”, dijo Soderbergh.

Sin embargo, la producción también causó controversia por el uso de inteligencia artificial de Meta para crear imágenes que acompañan algunas partes de la entrevista, las cuales representan aproximadamente el 10% del filme, según Infobae.

“Le debo a la gente la mejor versión del arte que intento hacer y una transparencia total sobre cómo lo hago”, dijo el director, quien defendió su trabajo y agregó que usó la tecnología porque “tiene que ser necesario. ¿Es la única forma de lograr lo que quiero ver? ¿Es verdaderamente la mejor manera de hacerlo?”.