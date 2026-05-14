Fátima Bosch: la aparición oficial de Miss Universo 2025 en el Festival de Cannes

Fátima Bosch se consolidó en noviembre del 2025 como la máxima representante de la belleza femenina al obtener la corona de Miss Universo 2025. La reina de belleza hizo una aparición en el Festival de Cannes, donde destacó por su estilo.

La originaria de Tabasco, México, debutó en la alfombra roja de Cannes 2026, donde resaltó por su imagen y el atuendo que lució durante su llegada al festival. La reina de belleza, quien había compartido su emoción por asistir al evento, llevó un vestido nude con brillos.

Medios internacionales destacan que Bosch apostó por un estilo elegante y sofisticado, acorde con la gala. El portal Quién resalta que su presencia forma parte de la expansión hacia áreas del entretenimiento que han tenido las mujeres que ostentan este título.

Fue durante el estreno de la película francesa La Vie d’une Femme, dirigida por Charline Bourgeois-Tacquet, cuando Fátima Bosch hizo su debut. A su paso por la alfombra roja captó la atención de fotógrafos y medios, debido a su porte elegante.

El portal de Miss Universo destacó: “Ella lleva el tipo de belleza que hace que cada época se sienta nostálgica. Gracias, Cannes”, en referencia al vestido de Ziad Nakad con el que la modelo deslumbró en el evento.

La modelo mexicana complementó el conjunto con unas sandalias estilo primavera-verano 2026. La plataforma de Miss Universo también resaltó que el estilo de Fátima Bosch bajo las luces del festival proyecta una imagen “atemporal que nunca se esfuerza demasiado”.

En su segunda noche en el Festival de Cannes, Fátima Bosch volvió a apostar por un vestido de Ziad Nakad, esta vez en tono vino y con brillos.

Con una serie de fotografías, Miss Universo mostró su elegancia, acompañada de joyería de la casa Yeprem, originaria del Líbano y utilizada por diversas personalidades del entretenimiento.

La modelo no dejó de lado la banda de Miss Universo, que formó parte del atuendo presentado el pasado 13 de mayo. Esta aparición ocurrió luego de que Bosch realizara visitas a diversos países como parte de una agenda de trabajo que la llevó a Perú, Ecuador, Chile y El Salvador.

Uno de los países que visitó Fátima Bosch fue Guatemala, donde inició su agenda de trabajo en enero del 2026. Durante su visita recorrió lugares como Antigua Guatemala y la Ciudad de Guatemala, además de participar en una visita a la Fundación Margarita Tejad