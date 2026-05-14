Demi Moore y su cambio físico en Cannes 2026 desatan comentarios en redes

El paso de Demi Moore por la alfombra roja inaugural del Festival de Cannes 2026 no pasó desapercibido. La actriz estadounidense, de 63 años, destacó por sus atuendos de diseñador, pero también por su visible pérdida de peso.

Moore integra el jurado oficial del certamen y ha participado en diversas actividades en ese contexto, como la rueda de prensa con medios de comunicación internacionales en el Palais des Festivals, donde lució un vestido strapless blanco de la colección otoño 2026 de Jacquemus.

Horas después apareció en la alfombra roja inaugural del famoso festival de cine, ahora con otro diseño del mismo creador: un vestido palabra de honor cubierto de lentejuelas claras y acompañado de joyas de Chopard, según reportó Infobae.

Sin embargo, mientras muchos elogiaron su elegancia y estilo, otros expresaron preocupación por su “delgadez extrema”, especialmente en redes sociales, donde sus seguidores notaron el contraste con fotografías de la artista tomadas el año anterior.

El periódico británico Daily Mail recopiló comentarios de internautas, entre ellos algunos positivos que calificaron su look de “hermoso” y “elegante”, pero también otros que hicieron referencia a rumores sobre el supuesto uso de un medicamento para diabéticos que podría favorecer la pérdida de peso.

Pero esta no es la primera vez que la apariencia de la artista genera debate en redes sociales. Según el medio de comunicación, durante los SAG Awards celebrados en marzo del 2026, los seguidores también comentaron su pérdida de peso.

Algunos incluso hablaron con ironía del tema y recordaron el papel protagónico de Moore en la película La sustancia, del 2024, donde interpretó a Elisabeth Sparkle, una actriz que consume una sustancia ilegal capaz de crear una versión más joven y perfecta de sí misma.

De momento, ni la actriz ni su equipo han emitido opinión sobre los comentarios. Mientras tanto, ella destaca como una de las grandes figuras que integran el jurado de Cannes 2026.