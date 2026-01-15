Homenaje a Yeison Jiménez termina en disturbios: videos revelan momentos de tensión afuera del Movistar Arena

Un numeroso grupo de personas que no pudo ingresar este miércoles al Movistar Arena de Bogotá para participar en el homenaje al cantante Yeison Jiménez, fallecido el sábado en un accidente aéreo junto con otras cinco personas, protagonizó disturbios frente al recinto.

"Hubo una distribución de entradas que eran insuficientes para quienes querían entrar, y eso generó algunos disturbios. Ahí está presente la Policía, los gestores y la UNDMO (Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, el escuadrón antidisturbios de la Policía), que ya tuvo que actuar para dispersar", expresó el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

En videos publicados en redes sociales se observa cómo la multitud intenta superar los controles, a lo que la UNDMO respondió con gases lacrimógenos para dispersar a quienes aún hacían fila para entrar al Movistar Arena, que ya se encontraba lleno.

"Había más de tres mil o cuatro mil personas que querían, de forma irresponsable y violenta, entrar a la fuerza. Entonces, tocó proceder y utilizar la fuerza mediante la UNDMO para controlar la situación, que ya está bajo control", expresó el comandante de la Policía de Bogotá, general Giovanni Cristancho.

Jiménez, de 34 años, originario del municipio de Manzanares, departamento de Caldas, fue un hombre de origen humilde que, en su infancia, trabajó en Corabastos, el principal mercado de productos agroalimentarios de Bogotá. En el 2021 firmó contrato con una disquera asociada a Universal Music, y ese mismo año fue jurado del popular reality musical Yo me llamo, de Caracol Televisión.

El intérprete tenía planes de boda con Sonia Restrepo, quien fue su pareja durante más de una década y con quien tenía tres hijos.

Su último sencillo, Pedazos, fue lanzado hace cuatro meses. En su última publicación en Instagram canta Ni tengo ni necesito y escribió: “siempre humilde porque lo que Dios da también lo puede quitar”.

El artista se convirtió en una de las figuras más representativas de la música popular colombiana y, además de su carrera artística, impulsó una fundación desde la cual desarrolló iniciativas de apoyo social dirigidas a comunidades vulnerables, especialmente a niños y jóvenes.

Por esa razón, miles de personas se congregaron este miércoles para participar en un homenaje póstumo al artista.

El bullicio en el exterior del recinto capitalino, adonde llegaron los fanáticos del artista desde la noche del martes, fue trasladándose con el paso de las horas al interior del Movistar Arena, el mismo en el que Jiménez consolidó su carrera en julio del 2024, al agotar en cuestión de horas las entradas para su 17/32 Invicto tour.

Allí, sus familiares, amigos y otros exponentes de la música popular colombiana, como Pipe Bueno, Alzate, Jessi Uribe, Paola Jara y Luis Alfonso, entre otros, le rindieron homenaje y le dieron el último adiós.

Con información de EFE