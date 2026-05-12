Homero Simpson cumple 70 años: la historia detrás de su fecha de nacimiento

Según la fecha que aparece en su licencia de conducir —12 de mayo de 1956—, este día del 2026 es el cumpleaños número 70 de Homero Simpson, el particular personaje de piel amarilla que ha acompañado a generaciones.

Su fecha de nacimiento fue confirmada en varios episodios y materiales promocionales de la caricatura. Homero fue creado por Matt Groening en el 1987 para los cortos de The Tracey Ullman Show y, posteriormente, se convirtió en el protagonista de la famosa serie animada estadounidense Los Simpson, junto a su esposa Marge y sus hijos Bart, Lisa y Maggie.

Amante de las donas y la cerveza, Homero Simpson ha sido reconocido en los últimos 37 años por figuras importantes de la industria, así como por encuestas de revistas y asociaciones especializadas que lo han elegido como “el mejor personaje animado de todos los tiempos”.

“La voz original de Homero, interpretada por Dan Castellaneta, contribuyó de manera decisiva a su popularidad, al dotarlo de una personalidad única y fácilmente reconocible”, destaca una publicación de Animation Magazine.

El sitio resalta que Homero es el “retrato exagerado del estadounidense promedio” y destaca su capacidad para reflejar tanto virtudes como defectos de la sociedad contemporánea.

Sitios citados por Infobae destacan que la permanencia de Homero Simpson en televisión durante más de tres décadas marca un hecho sin precedentes en la historia del entretenimiento.

Homero Simpson, el icónico personaje de la serie "Los Simpson". (Infografía Prensa Libre: EFE)

Su influencia ha trascendido generaciones y ha posicionado a Los Simpson como un fenómeno cultural y social. Incluso, el sitio Animation World Network señala que Homero representa la sátira social de las últimas cuatro décadas.

“La presencia continuada de Homero es un fenómeno que desafía las convenciones de la televisión tradicional y lo convierte en un personaje intergeneracional”, señala.

La celebración de su cumpleaños invade las redes sociales y foros especializados cada 12 de mayo, y se convierte en una actividad anual que une a fanáticos para compartir memes, ilustraciones y sus episodios favoritos.

Cartoon Brew observa: “El alcance de Homero en internet es una muestra de su popularidad, incluso entre generaciones que no crecieron con los primeros episodios”.

Homero Simpson, el icónico personaje de la serie "Los Simpson´, cumpliría 70 años este 12 de mayo de 2026, de acuerdo con la fecha de nacimiento que aparece en el episodio 16 de la cuarta temporada. (Infografía Prensa Libre: EFE)

Agrega que su longevidad se debe a su capacidad de adaptarse a los cambios sociales sin perder su esencia, y señala que el hecho de que no envejezca “es un guiño deliberado a la naturaleza de las series animadas”, donde el tiempo puede manipularse para mantener la frescura del personaje.