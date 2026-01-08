Los Simpson y el 2026: escenas que sus seguidores interpretan como predicciones para el nuevo año

Desde el desarrollo de la inteligencia artificial hasta una posible final del Mundial del 2026, fanáticos de la aclamada serie Los Simpson han vinculado varios episodios con eventos que, aseguran, podrían hacerse realidad este año.

La serie, que debutó en 1989, combina comedia y sátira para retratar la vida de una de las familias más reconocidas de la televisión. Su impacto ha sido tal que muchos seguidores relacionan escenas de la trama con hechos que más tarde ocurrieron, lo que ha dado pie a teorías sobre sus “predicciones”.

Con más de 790 episodios en 36 años al aire, Los Simpson continúa captando la atención del público con historias que, pese a su tono humorístico, parecen adelantarse a situaciones del mundo real. De cara al 2026, varias publicaciones en redes sociales y medios han retomado escenas de la serie que podrían cumplirse este año.

Entre las predicciones más comentadas está una escena sobre un futbolista llamado “Il Divo”, quien sufre una lesión en un partido decisivo. El personaje guarda un gran parecido con Neymar, lo que llevó a los seguidores a vincularlo con una lesión real del jugador brasileño.

También resurge la recordada escena de la temporada 11, episodio 17, emitido en el 2000, donde se presenta a Donald Trump como presidente de Estados Unidos, hecho que se concretó años después. Estos son los hechos que medios internacionales han asociado de Los Simpson con lo que podría ocurrir en el 2026.

Turismo espacial

Uno de los hechos que seguidores de Los Simpson han relacionado con el 2026 es el turismo espacial. En el segundo episodio de la quinta temporada, la serie muestra a Homero Simpson siendo seleccionado por la NASA para participar en una misión al espacio, un tema que en la actualidad ha cobrado relevancia.

Este tipo de viajes ya no parece tan lejano. De hecho, una de las primeras celebridades en participar en una misión de turismo espacial fue la cantante Katy Perry, quien formó parte de un vuelo operado por la empresa Blue Origin, según destaca Infobae.

Reemplazo del humano por la inteligencia artificial

Una de las preocupaciones de los últimos años es el reemplazo del trabajo humano por la inteligencia artificial, hecho que se expone en el episodio 17 de la temporada 23.

La trama muestra a Charles Montgomery Burns reemplazando a sus trabajadores de la planta nuclear por robots, hecho que ha sido abordado por medios como el New York Post, que prevé la eliminación de al menos 100 millones de empleos en la última década.

Mundial

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es el episodio 5 de la novena temporada, en el que se predice una final que seguidores de la serie aseguran podría ocurrir este año, cuando se celebre el Mundial en América del Norte.

Según destaca Infobae, el episodio muestra un anuncio con la frase: “Final mundial entre México y Portugal: duelo para definir al país más grande del mundo”, lo que algunos vinculan con una posible victoria del Portugal de Cristiano Ronaldo en el Mundial del 2026.