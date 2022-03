Jada Pinkett Smith: las confesiones que hizo sobre su alopecia días antes de los Premios Óscar 2022

Este incidente abrió el debate sobre lo mal que pudo haberse sentido la esposa de Will Smith luego de que Chris Rock se burlara de su estilo de pelo rapado , el cual es producto de la alopecia que sufre desde 2018.

A tres días del golpe de Will Smith a Chris Rock en plena ceremonia de los Premios Óscar , la polémica broma realizada por el comediante en contra de Jada Pinkett Smith continúa dando de qué hablar.

Sin embargo, a pesar de que la broma estuvo fuera de lugar, parece que a Jada Pinkett Smith no le afectó tanto como las personas llegaron a pensar, ya que en el pasado ha hablado abiertamente sobre este problema.

De acuerdo con varios portales estadounidenses, la actriz sufrió mucho por esta enfermedad que produce la caída del pelo, pero ahora ha logrado superarlo al hablar en redes sociales sobre su situación.

Un claro ejemplo de esto fue un video que Jada Pinkett Smith publicó tan solo una semana antes de la gala de los Premios Óscar 2022, en el cual confesó varios aspectos de su vida personal.

“Ser una mujer de color y lidiar con el cabello en Hollywood, en el momento en el que llegué a la industria, me incitó a tener el cabello lo más europeo posible y eso fue el problema”, indicó en este video publicado en redes sociales.

Según la esposa de Will Smith, llegar al estrellato en Hollywood hizo que varias personas la obligaran a hacer un cambio en su aspecto, a pesar de que ella estaba feliz con la forma en la que se veía.

“Eso fue realmente desafiante porque me gustaba mi cabello suelto y rizado, pero nadie quería eso. Así que tuve que peinarme de formas que no me parecían naturales porque estaba tratando de jugar el juego”, confesó.

Debido a estos cambios a los que fue sometida, Jada Pinkett Smith confesó que con el paso del tiempo aprendió a decir que no y tuvo el valor para lucir de la forma en la que ella se sentía más cómoda.

“Así que tuve que aprender a tener el coraje de decir no, no voy a hacer eso”, reveló la actriz.

Finalmente, Jada Pinkett Smith reveló que en la actualidad se siente feliz, ha aprendido a vivir con alopecia y no le importa lo que las personas piensen sobre su estilo de cabello.

“Hoy siento la libertad de decir que me importa un carajo lo que la gente piense de esta cabeza calva. Porque, ¿adivinen qué? Me encanta”, confesó la actriz.