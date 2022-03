Chris Rock no ensayó la broma hacia Jada Pinkett Smith que hizo enfurecer a Will Smith durante los Premios Óscar 2022

Chris Rock se burló del estilo de la esposa de Will Smith, quien utiliza un corte de pelo rapado a raíz de esta enfermedad autoinmune que provoca la pérdida del cabello.

A raíz de este insólito incidente, se reveló que el chiste que llevó a Will Smith a abofetear a Chris Rock durante la ceremonia de los Premios Óscar 2022 no estaba planeado.

De acuerdo con las personas cercanas a la producción, Chris Rock no contó esta broma durante los ensayos de los Premios de la Academia.

Asimismo, este chiste, el cual se basó en el corte de cabello de Jada Pinkett Smith, tampoco estaba en el teleprompter del evento, aseguraron personas relacionadas con la producción.

Luego de este incidente, Chris Rock guardó silencio ante lo sucedido y su equipo de representantes no respondieron ninguna solicitud para hablar sobre la agresión sufrida a manos de Will Smith.

Sin embargo, trascendió la noticia que el comediante se negó a presentar una denuncia policial en contra de Will Smith por el altercado sucedido durante la gala de los Premios de la Academia.

“El individuo involucrado se ha negado a presentar un informe policial”, indicó el Departamento de Policía de Los Ángeles.

