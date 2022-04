Jada Pinkett Smith: las declaraciones que confirman que le dio la espalda a Will Smith por la bofetada contra Chris Rock

Sin embargo, durante las últimas horas, parece que la situación entre Will Smith y su esposa se ha vuelto complicada debido a esta agresión, ya que el actor de King Richard ingresó a una clínica de rehabilitación.

Añadido a esto, los rumores sobre los posibles problemas en su relación aumentaron luego de que una fuente cercana a la familia Smith indicara que Jada lamenta las acciones de Will Smith en contra de Chris Rock el pasado domingo 27 de marzo.

De acuerdo con la revista US Weekly, una persona allegada a ambos artistas aseguró que Jada Pinkett Smith cree que la reacción de su esposo fue exagerada y lamenta todo lo sucedido durante la gala de los Premios Óscar.

“Fue en el calor del momento y fue él el que exageró todo. Él lo sabe, ella lo sabe. Están de acuerdo en que él reaccionó de forma exagerada”, indicó la fuente.

Asimismo, la persona cercana a la familia Smith aseguró que Jada no se encuentra contenta con la reacción de Will, ya que ella es una mujer que puede defenderse por sí misma y en ningún momento solicitó la protección de su esposo.

“Ella no es una de esas mujeres que necesita protección. Él no tenía que haber hecho lo que hizo, ella no necesitaba protección. Ella no es un alhelí. Es una mujer fuerte, obstinada y puede pelear sus propias batallas”, aseguró.

Actualmente, Will Smith se encuentra atravesando un duro momento en su vida profesional y personal, ya que después de su incidente en los Premios Óscar renunció a la Academia, fue apartado de un proyecto de Netflix e ingresó a una clínica de rehabilitación, en donde podría pasar internado hasta seis meses.

De igual forma, la Academia adelantó para este viernes su junta de gobernadores y el reconocido actor podría recibir fuertes sanciones tras protagonizar uno de los episodios más controversiales en la historia de los Óscar.