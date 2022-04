Will Smith: qué se sabe de su ingreso a una clínica de rehabilitación de lujo después de la bofetada que dio a Chris Rock

Esa acción generó reacciones de indignación a nivel mundial y la Smith se convirtió en el tema más hablado del mundo del cine y se encuentra en el centro de la polémica.

La clínica de rehabilitación

Según se reveló este miércoles 6 de abril, Will Smith ingresó a un centro de rehabilitación para participar de un retiro y así recuperarse del estrés luego de la reacción violenta por su bofetada a Chris Rock en los Óscar.

De acuerdo con el diario The Sun, una fuente de Hollywood informó que Smith recibirá ayuda para poder descansar, alejarse de las críticas y lidiar con el estrés.

Aunque Will Smith ofreció disculpas durante la celebración tras llevarse el Óscar a Mejor Actor y, posteriormente, pidió perdón a Chris Rock, a sus familiares y amigos a través de un comunicado que difundió en redes sociales, el actor estadounidense tomó la decisión de ingresar a una clínica de rehabilitación de lujo para poder gestionar todo lo que gira en su vida a raíz de la acción en la gala de los Óscar 2022.

Según The Sun, Will Smith está muy afectado no solo por las críticas, sino también por la pérdida de contratos, como el que tenía con Netflix vinculado con la producción de Fast and Loose, que se suspendió.

De acuerdo con la información publicada, Will ingresó a la clínica de forma voluntaria debido a la reputación que cuenta por haber ayudado a otras celebridades de EE. UU.

Aún no se conoce cuánto tiempo permanecerá el actor en la clínica. Sin embargo, The Sun indicó que la estrella de Hollywood gozará de un retiro de alto nivel en el que hará un gran examen de conciencia y descubrirá cómo puede seguir adelante.